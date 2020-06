Har du ikke hage eller veranda? Du kan likevel bli selvberget på grønnsaker.

Med litt innsats er det fullt mulig å gjøre om vinduskarmen til en bugnende liten kjøkkenhage.

Det finnes frø til mange flere sorter grønnsaker enn du finner i butikkene. Dyrker man for eksempel tomater, vil man få en fyldigere smak enn butikktomater. Det er fordi man kan la tomatene henge på plantene til de er skikkelig modne. Butikktomater høstes før de er modne for å kunne pakkes og sendes, og er derfor tammere i smak. Espen Grønli

Marianne Lie Berg

9 minutter siden

Da gartner og forfatter Kenneth Ingebretsen var ung, ble han sett på som litt rar som likte å grave i jorden, forteller han.

– Nå ser vi på sosiale medier og i nettbutikken vår at også de unge er veldig ivrige på å dyrke selv, sier han på telefon fra lageret til nettbutikken gardenliving.no, som han driver sammen med partner Tommy Tønsberg.

For noen år siden ga de ut boken «Dyrking på liten plass». Ingebretsen påpeker at man ikke trenger hverken drivhus eller en kjøkkenhage for å være selvberget på grønnsaker.

– Skal du bli helt selvberget i en leilighet, er det et par ting du må passe på. Det krever at du planlegger godt både hva du skal spise og hva du skal dyrke, sier han.

Han legger til at ikke alle trenger å ha som mål å være fullstendig selvberget, men at mange i dag liker å vite hvordan grønnsakene de spiser blir fremstilt.

– Vi vet veldig lite i dag om hvordan matvarene vi kjøper i butikk er produsert. Dyrker du selv, vet du hva grønnsakene er sprøytet med, og at de er godt behandlet.

TRINN 1: Sår man i en liten potte, er det nok med ett frø av gangen. Når planten begynner å spire, flyttes den over i en større potte. Voksenpotten må ha hull i bunnen til drenering. Legg gjerne et lag med småstein nederst før du fyller på med jord. Espen Grønli

TRINN 2: Det er også mulig å bruke en såkasse. Her kan man så flere frø i samme kasse. Gartnere anbefaler ikke å avle opp mer enn to planter av hver sort. Da kan det være lurt å så fire frø for å være sikker. Vokser alle fire plantene opp, nappes de to overflødige opp, og kan gis bort i gave. Espen Grønli

TRINN 3: Strø et tynt lag med jord oppå frøene. Ikke press overflaten, men la det være porøst så spirene kan trenge igjennom. Espen Grønli

Fakta Slik gjør du det Bruk potte eller blomsterkasse med hull i bunnen til drenering. Bruk vanlig blomsterjord. Ikke så mer enn to planter av hver sort. Legg fire frø i jorden. Napp ut to planter hvis alle fire vokser opp, og gi dem til en venn. Begynn med noe som spirer raskt, som spirer, mikrogrønt og bladsalat. Les på frøpakkene og unngå planter som er ment for drivhus. Store potter krever mindre vanning Det er viktig å tilsette gjødsel regelmessig, gjerne organisk. Vann jevnlig, ikke dra på ferie og la plantene stå igjen uten tilsyn. Invester i kunstig belysning. Vis mer

Lys, vann og næring

Morten Vingen, gartner hos Hageland Olsens Enke, understreker at det er tre ting plantene trenger: Lys, vann og næring.

– Det blir for mørkt innendørs på vinteren i Norge, så man bør investere i tilleggsbelysning for å kunne dyrke året rundt, sier Vingen.

Slik belysning kommer som alt fra leddlys på skinner, som festes på vindusruten med sugekopper, til lyslister du kan henge over plantene. Det finnes også blomsterpotter med innebygd lys.

Med denne typen belysning vil man ikke være avhengig av at plantene må stå i vinduskarmen. Da kan man spre planter rundt i andre deler av leiligheten og gjerne utnytte et ekstra gjesterom eller kontor.

Ifølge gartner Morten Vingen hos Hageland Olsens Enke kan man dyrke det meste innendørs, som tomater, agurker, salat, vårløk og chili. Det viktigste er at det ikke blir for stort. En hodekål tar for eksempel for mye plass inne. Espen Grønli

Dyrking i potter

Vingen trekker frem en vanlig blomsterpotte med hull i bunnen til drenering og demonstrerer hvordan man enkelt sår grønnsaksfrø.

Han forklarer at det er viktig med næring. Bruk gjerne organisk gjødsel til spiselige ting. Gjødselen blandes i vannet, og så vanner man bare på vanlig måte.

Han legger til at hydroponiske potter er et godt alternativ for dem som bor ekstra smått. Planten kan dyrkes i næringsrikt vann, uten jord.

En ting man må være obs på også når man dyrker innendørs, er skadedyr.

– De har en tendens til å dukke opp, selv om man bor i en bygårdsleilighet uten kontakt med naturen. Et tips her er å dusje planten forebyggende med grønnsåpevann, sier Vingen.

Vanlig matjord eller kaktusjord er supert å bruke til innendørs dyrking. Jord man henter ute vil ha mindre torv og masse næringsstoffer, men man kan risikere å dra med seg ugress, insekter og kanskje en brunsnegl inn i huset. Espen Grønli

En vanlig nybegynnerfeil er å så hele pakken med frø på en gang. Plutselig står man der med 34 chiliplanter man skal ta seg av. Espen Grønli

Start med et hyggeprosjekt

Seniorkonsulent Mona Kristin Nordli fra Norsk Gartnerforbund fremhever at dyrking hjemme kan bli et hyggelig prosjekt, der barna kan være med. Da kan det være lurt å begynne med noe som spirer raskt.

– Man kan starte med det man kan plukke på kjøkkenet, som karse og bladsalat. Spirer og mikrogrønt begynner å gro med det samme og kan spises etter bare fire-fem dager, sier Nordli.

Bladsalat er praktisk fordi man kun plukker bladene, mens planten får stå og vokse videre. Gartner Kenneth Ingebretsen legger til at grønnkål, spinat og den japanske bladgrønnsaken Mizuna oppfører seg på samme måte. Blir grønnkålen etter hvert for stor, høster man den bare og sår på nytt.

– Bladsalater vil vare en måneds tid. Hvis man planlegger og sår salat cirka hver annen uke, har man salat gjennom hele året, forklarer han.

Når det gjelder ferske krydderurter, under streker Nordli at det kan være lurt å så dem fra frø.

– Krydderplantene man kjøper i butikken kan være vanskelige å få til å trives. Dette kommer av at de kommer fra helt andre dyrkingsforhold hos gartneren, nesten som en kuvøse, og er ment for å brukes nokså raskt, sier Nordli.

Gartner Mona Kristin Nordli i Norsk Gartnerforbund. Privat

Gartner Kenneth Ingebretsen. Tommy Tønsberg

Mer avansert dyrking

Neste trinn er å avansere til andre grønnsaker, og her er utvalget nesten ubegrenset. Agurk er en klatreplante som både er dekorativ og produktiv, men ikke gå for vanlig slangeagurk, den trenger fuktigheten i et drivhus.

– Miniagurker er en god variant. Har du to planter, kan du få et par agurker i uken, som er omtrent det man spiser av agurker, sier Ingebretsen.

Alle de tre gartnerne advarer imidlertid mot store grønnsaker som hodekål og poteter. De krever mye næring og vil ta uforholdsmessig stor plass innendørs.

– Jeg pleier å si at det viktigste er å dyrke noe man elsker å spise, da er man sikker på at man spiser opp avlingen, sier Ingebretsen.

Ta bierollen!

Mange planter, som for eksempel en chiliplante, må pollineres for å bære nye frukter. I en leilighet er det imidlertid ingen insekter, vind eller bevegelse som kan hjelpe planten med pollineringen.

Da må du være bie og riste litt på plantene, eller ta en pensel og rote litt inni blomsten, det fungerer veldig godt.