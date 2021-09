Den ville, frodige hagen har knapt kostet én krone.

– Vi kunne ingenting og var totalt uinteressert i hage inntil vi flyttet hit, sier Ellen Hageman.

Plantene skal helst både ha pene blomster og kunne spises.

En tåkete novemberdag i 2009 tok familien Hageman over et enkelt hus midt på en parkeringsplass i Gvarv sentrum i Telemark. Ellen og Bruno Hageman og deres fire barn kom flyttende fra en fargerik øy i Nord-Norge. Sistnevnte hadde fått jobb som kirkeorganist, og de trengte et hus kjapt, og dette var ledig.

– Jeg husker jeg syntes det var helt grusomt og tenkte «Hjelp, her kan vi ikke bo.» Drømmen var egentlig et lite hus i skogen, noe som var umulig å oppdrive akkurat da vi trengte hus, forteller Ellen Hageman.