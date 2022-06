Paret går i gang med stort byggeprosjekt til tross for økte kostnader: – Vi har ikke vært i tvil om å gjennomføre

Én av fire bygg- og oppussingsprosjekter reduseres eller settes på vent på grunn av høye byggevarepriser. Men lønner det seg?

Finn Bruhaug (30) og Ida Marie Bjørnerud (29) står på tomten de etter hvert skal bygge på. Planen er en enebolig for familien og en tomannsbolig til utleie.

23 minutter siden

Sentralt på Gjøvik, med utsikt over Mjøsa, ligger den. Tomten som samboerparet Finn Bruhaug (30) og Ida Marie Bjørnerud (29) sikret seg for fire år siden. Så snart byggetillatelsen er på plass, går spaden i jorden.

Her skal det bygges en enebolig og en tomannsbolig. Bruhaug, Bjørnerud og barna skal selv bo i eneboligen. Tomannsboligen skal de leie ut. Prisen paret må ut med for å oppfylle husdrømmen, er betraktelig høyere nå enn for bare noen måneder siden.