Her tjente boligselgerne mest og minst. Noen steder skiller seg ut.

Seks punkter som viser hvor det høyest og lavest gevinst for boligsalg.

– Selv i perioder med prisvekst, er det flere som selger på et lavere nivå. Det kommer av eietid og timing av markedet, sier sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

23. nov. 2021 12:00 Sist oppdatert 11 minutter siden

Har du solgt bolig i Oslo, Lørenskog eller Nesodden det siste året? Da har du sannsynligvis tjent penger.

Hva tjener man per år man eier bolig? Prognosesenteret har tatt ut tall for reell avkastning på boligsalg de siste 12 månedene. Oversikten viser hvem som sitter igjen med tap og gevinst i boligmarkedet. Beregningen tar også hensyn til kostnader til megler og dokumentavgift for selveierboliger.

Tallene er langt mer negative for Stavanger, Ålesund og Bergen. Selv etter at prisene begynte å stige, er dette noen av byene man ikke tjener like mye på bolig, ifølge sjeføkonom Nejra Macic i Prognosesenteret.

Se oversikten over avkastning, høy gevinst og tapsandel i ulike byer lenger ned i saken.