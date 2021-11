Fargerik jul i Syvende Himmel

Gull, glam, glitter og eklektisk juleglede er det som møter deg når du trer inn i Syvende Himmel i Fargegata.

Fargerik dame i Fargegata.

– More is more and less is a bore, sier innehaver Inger Johanne Egeland Rodvelt der hun star og stråler om kapp med et bugnende juletre.

Hun gjør dermed den amerikanske interiørdesigneren og moteikonet Iris Apfels ord til sine. Og for de som ikke er så stive i engelsk, kan vi opplyse om at det betyr sånn omtrent «jo mer jo bedre, lite er kjedelig».