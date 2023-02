Fem meter under taket og minimalistisk stil: – Jeg liker at det er lett å holde orden

– Vi har begge hektiske hverdager og ønsker ikke å ha så mange ting å forholde oss til, sier Frida Roos (27).

Boligen i Fetsund er åpen og lys.

15.02.2023 19:30

Frida Roos (27) og mannen Fredrik Roos (33) har selv tegnet funkishuset som ligger i et nytt boligfelt i Fetsund, i samarbeid med arkitekt Anita Berglund og hennes firma Common Ground.

– Å kjøpe tomten ble et spontankjøp da området ble lagt ut for salg. Vi hadde ikke bygget hus før, men ønsket å få denne erfaringen. Etter at vi hadde giftet oss, flyttet vi hjem til foreldrene mine – og så startet vi med husbyggingen, forteller hun.

