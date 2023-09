Blir klærne rene på korte vaskeprogram?

Svaret vil kanskje overraske. Vaskeekspert svarer på fire spørsmål om klesvask.

Det finnes en hel del ulike vaskeprogram å velge blant. Vis mer

Publisert: 02.09.2023 08:30

Bakgrunn: På vaskemaskinen står det mange ulike programmer en kan velge, men det står også tid: fra korte programmer til vasking i flere timer. Blir klærne rene på de korte programmene?

Eksperten: Ingun Grimstad Klepp. Hun jobber som forsker ved SIFO på Oslo Met. Hun har også skrevet boken «Lettstelt. Rene klær med lite arbeid og miljøbelastning» sammen med Tone Skårdal Tobiasson.

Ingun Grimstad Klepp er forsker ved SIFO og Oslo Met. Foto: Eivind Rohne

1. Blir klærne rene når en bruker kortere vaskeprogram på f.eks. 40 eller 60 grader? Hva er i så fall fordeler og ulemper?

– Jeg må først forklare hva renhet innebærer, og det er en del ting en sjonglerer med for å få til renhet: Mengden vann, temperaturen og den mekaniske bearbeidingen som vil si hvor mye maskinen jobber og kjemikalier.

– Så har vi et problem i verden i dag som er energi, og mange mener at vi skal bruke mindre energi fordi det påvirker klimaet. Det har også funnet veien til vaskemaskinene, som i dag har en energimerkeordning med bokstaver som A til G som forteller noe om effektiviteten. A er altså best. Denne ordningen har gjort at det er blitt konkurranse mellom vaskemaskinprodusentene om å vaske rent uten å bruke mye energi. De beste maskinene i dag bruker mye mindre vann enn tidligere. Mye vann krever mer energi for å varmes opp. Derfor lager leverandørene lange programmer. Det sikrer ren vask med lite energi, sier Klepp.

– Klærne blir renere når det vaskes over lengre tid, og jeg vil anbefale forbrukeren å bruke økoprogram og bruke lang tid når du kan. En annen viktig ting for både miljø og lommebok er å unngå å overdosere når du vasker. Da sparer du miljøet, og klærne blir renere.

Les også Ukens tips: Blir klærne rene på 30 grader? Her får du gode vaskeråd.

2. Hvor mye klær kan en fylle i maskinen?

– Informasjonen som følger maskinene sier noe om det. Det kan være seks kilo eller ni kilo for eksempel. En kan selvsagt veie klærne, men det kan jo være litt vrient. Mange maskiner veier selv, og gir beskjed ved «overlast». Et råd er å stappe maskinen og deretter sjekke at du har en god knytteneve mellom klærne og toppen av maskinen. Når det gjelder ullvask, skjortevask eller finvask, bør det være mindre klær i maskinen for å unngå at det krymper og krøller.

– Husk at det viktigste vi gjør for miljøet er å vaske mindre, derfor bør en alltid vaske full maskin. Bor en alene, sørg for at en har ting som kan vaskes sammen - hvite håndklær og hvite laken eksempelvis. Og ha også i bakhodet at alt kan vaskes sammen med ull, selv om ull må vaskes på ullprogram tåler ullen å bli vasket sammen med andre fibre.

Les også Ukens grønne tips: Slik vasker du enkelt, billig og miljøvennlig

3. Hva syndes det mest mot når vi vasker klær?

– Det finnes ingen spesifikke undersøkelser på dette her i landet, men jeg vil tippe de aller fleste har mye å hente på å vaske mindre. Barnefamilier kan helt sikkert redusere antall vask og unngå å bruke klesvasken til å rydde. Lag heller et system på ting slik at ikke altfor mye defineres som skittent. Vask av flekker på ulltøy og andre klær, og heng til lufting.

Vask alltid full maskin og sørg for å bruke de lange økoprogrammene, er rådet til vaskeekspert. Vis mer

– For eldre er det mange som fortsatt vasker på utdaterte og upraktiske måter, slik de lærte av sine foreldre eller besteforeldre. Jeg tipper de aller fleste hadde hatt godt av å oppdatere seg litt på vaskefronten, se på nye vaskemaskiner for eksempel, og virkelig lære mer om dagens klær og hva som er skittent og ikke.

Les også Så mye penger kan du spare på å velge de mest energieffektive hvitevarene

4. Hvor lenge kan klær ligge i vaskemaskinen?

– Det er ikke enkelt å svare på da det gjerne avhenger av hvor skittent eller rent klærne var i utgangspunktet. Men som hovedregel bør maskinen tømmes så fort som mulig. Blir klærne liggende kan det oppstå lukt, og da må de vaskes igjen.

– Oppstår det vond lukt i vaskemaskinen lønner det seg å rense den. Se hva den spesifikke maskinprodusenten sier og følg gjerne det rådet. Noen maskiner har innebygd renseprogram, andre sverger til å bruke eddik og vann eller en form for rensemiddel eller kjøre en 90 graders vask i ny og ne, sier Klepp.