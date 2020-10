Før og etter: Familien pusset opp hele huset for 100.000 kroner. Endringen er total.

– Vi er glade i å holde på med – og teste ut ting selv. De to badene har vi pusset opp for totalt 19.000 kroner, inkludert innleid elektriker.

Nå nettopp

– Da vi kjøpte huset i 2017, så det nitrist ut. Men vi hadde bare tre uker på oss til å finne et nytt sted å bo. Med to barn og en baby med kolikk var det lett å ta valget om å flytte inn her, forteller ekteparet Per og Marita Ryland mens de ler.

Nå, tre år senere, ser huset på Nesttun i Bergen alt annet enn trist ut.