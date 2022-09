Designet og bygde sitt eget hus: – Vi hadde veldig stramt budsjett

Paret brukte ettermiddager, helger og ferier for å skape drømmehuset – på et sted de egentlig ikke hadde sett for seg å bo.

Paret har designet alt selv, både den store uteplassen og huset. Kledningen og plattingen er vedlikeholdsfri.

– Da vi var på boligjakt, visste vi at det måtte bli et hus vi kunne gjøre noe med. Vi ville gjøre det til vårt eget, sier Malene Myrestrand (34).

Etter nærmest å ha gått i kø på visning under boligboomen i Stavanger for ti år siden, utvidet de horisonten. De beveget seg til Sunde, 15 minutter fra Stavanger sentrum.