Ønsket en bolig med stil og komfort: – Vi ble litt inspirert av Kim Kardashian og Kanye West

Erling Løken Andersen visste at dette var huset han hadde drømt om. Derfor kjøpte han det uten å bry seg med å se det innvendig.

Det er ikke noe problem å invitere til fest, med denne baren.

24.03.2023 06:30

Trykk på en knapp og lyset dempes. Trykk på en knapp og skyvedørene åpnes. Trykk på en kapp og gardinene trekkes for. Et digitalt panel på veggen har et bredt utvalg av funksjoner som skal bidra til sømløs komfort i huset.

– Det er nesten litt for high-tech for meg. Noen ganger tenker jeg det hadde vært greit med en vanlig lysbryter, sier Shideh Bergseth og smiler.