At det skulle være så stille midt i et bysentrum var det ingen av dem som hadde trodd. Ei heller at det skulle være så til de grader tilfredsstillende å bo i en liten enebolig: 90 kvadratmeter fordelt på tre etasjer pluss takterrasse, men uten hage og med et minimalt utvalg eiendeler.

Av og til forbauses man av hva man egentlig trenger for å ha det bra.