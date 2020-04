I én av Grünerløkkas eldste bygårder, har Vegard Øidvin skapt et hjem helt utenom det normative – fullt av antikviteter, klenodier og plass til dansende damer i stiletthæler.

Her ser det ut som alt annet enn slike generiske leiligheter som er stylet for salg.

– Ingen eikeparkett og hvitmalte vegger her, nei, ler Øidvin.

Og annerledes er det mildt sagt. Her er det møbler helt tilbake fra 1700-tallet, gullfargede vegger, dyrekadavre, utstoppede fugler og moderne fotokunst.

Kathrine Karstam Modahl

Slik så det ikke ut til å begynne med. Øidvin flyttet først inn i 2000, som leietager i bygården på Grünerløkka i Oslo, i det som var de tidligere kontorlokalene til familien Hagen. De drev leketøysforretning på gateplan og en møbelforretning i bakgården.

Fem år senere kjøpte han seg en annen leilighet i nabolaget, men da denne så kom for salg for ti år siden, merket Øidvin at han savnet stedet og kjøpte det.

Tilbakefører skapet til fordums prakt

Leiligheten var modernisert til kontorer på 1960-tallet, og Øidvin har brukt tid på å sette den i stand. Målet er at leiligheten skal innredes så mye som mulig med møbler og gjenstander fra gårdens byggeår i 1871.

Gulvet derimot, er et nytt laminatgulv som tåler hard bruk. Han vil at alle kvinner som kommer på besøk, skal få lov til å danse så mye de vil i stiletthæler.

Med så mye antikviteter og skjøre gjenstander skulle man tro at han ville være redd for å ha folk dansende rundt i stuene under lysekroner og tunge gullspeil, men Øidvin mener at ting er til for å brukes og å leve i.

Kathrine Karstam Modahl

– Hvis et møbel til nå har tålt 150 år, tåler det nok 50 år til. Folk har dessuten respekt for gamle møbler og vakre ting, men jeg vil ikke være et menneske som begynner å gråte hvis noen knuser et glass eller en lampe, forteller Øidvin.

Han er kunstfagutdannet og i tillegg uteksaminert art director ved Westerdahls. De siste årene har han jobbet politisk med kunst i et prosjekt kalt «Gayging» sammen med kollegaen Frederick Nathanael. Et skeivt kunstprosjekt om å eldes og dø.

Gjør det billigst mulig

Både jobb og fritid foregår mye på hjemmebane, og hjemmet hans er hans store lidenskap. Han sluker ifølge ham selv både antikvitetsmagasiner og relevante TV-programmer i sjangeren.

Han følger også med på nettauksjoner. Helst utenlandske. Det hindrer ham fra å kjøpe noe.

Han prøver nemlig å få ting så rimelig som mulig og er hverken redd for å hoppe opp i containere eller gå på dødsboauksjoner. Det meste i leiligheten er derfor kjøpt for en billig penge eller funnet gratis.

– Mitt råd til folk er at de ikke bør være så redd for ting som er litt ødelagt. Er du litt nevenyttig, kan det meste la seg reparere.

Kathrine Karstam Modahl

Tablåer og stillebener fra enhver vinkel

Overalt i leiligheten har han arrangert ulike tablåer med utallige rariteter, som dyrekranier, gamle bøker, glass og porselen. Hans kunstfaglige bakgrunn er umiskjennelig til stede.

– Under utdanningen jobbet jeg mye med stilleben, så det skinner nok igjennom. Jeg er ikke så glad i tomrom og elsker å ha noe vakkert å se på fra enhver vinkel.

Trodde han var globetrotter

Bøker er enda en ting Øidvin er glad i – gjerne Shakespeare og Ibsen og andre gamle klassikere, men i samlingen hans inngår det også bøker fra flere tidsepoker.

For Øidvin er bøker en stor kilde til inspirasjon og noe som gir ham mulighet til å reise i tid og sted på en helt annen måte.

– Jeg trodde tidligere at jeg var en globetrotter og har prøvd å bo både i Melbourne og København, men jeg innså fort at det er her på Grünerløkka jeg hører hjemme. Dette er min landsby og dette er min jordhytte – om enn en veldig glamorøs jordhytte.

Slik lager du dine egne stilleben