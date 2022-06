Fant drømmestedet: – Mange sier «det blir fint når dere maler», men for oss er det en sjarm med furu

Paret så for seg at de skulle være eldre når de kjøpte hytte. Så falt de pladask for et evighetsprosjekt.

Birgitte Norheim og Lars-Magne Laupsa kjenner få andre på sin alder som har egen hytte.

24 minutter siden

– Første gang vi så tomten, sa jeg «nei!», sier Lars-Magne Laupsa (35).

For snart to år siden var han og Birgitte Norheim (34) på besøk på hytta til foreldrene hennes på Usken. Det var da de fikk høre at en hytte på samme øy var til salgs.