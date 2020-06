Ukens tips: Sliter du med ugress? Unngå at ugresset får gode vekstvilkår

Fungerer kjerringråd mot ugress?

Løvetannen bør tas før den blomstrer, for å unngå at fnokkene sprer seg og det blir nye løvetann neste år. Du må ned med et stikkjern eller du kan brenne den. Bertil Valderhaug

Ukens tips: Kampen mot ugresset

Eksperten: Tor Smaaland, anleggsgartner og hageekspert. Har skrevet flere bøker om hage.

– Timing er viktig. Man må følge med og dra opp ugresset før det blomstrer og setter frø. I etterkant er det håpløst. Man bør luke og prøve ikke å bli irritert, mener Tor Smaaland.

Ugress har spesialisert seg på å vokse under alle forhold, men han har likevel tips for å bli kvitt så mye som mulig.

Lær å leve med ugresset, anbefaler Tor Smaaland. Signe Dons

Det er to hovedtyper ugress, ifølge Smaaland:

Frøugress: Ugresset spres med frø som flyr overalt. For eksempel løvetann.

Rotugress: Et mareritt, mener han. Det kommer ofte med jorden eller er på tomten fra før. De har lange røtter og er vanskelig å bli kvitt. For eksempel tistler og skvallerkål.

Skvallerkål og løvetann – to plageånder

Skvallerkål (tyskerkål eller hanefot):

– Du blir ikke kvitt den. Punktum. Alle som sier noe annet tar feil. Jeg har kjempet mot skvallerkål et helt liv, sier Smaaland.

Det er imidlertid to fremgangsmåter som gir håp:

Roten går 30–40 cm ned i bakken og ligger som et nettverk i jorden. Hvis du har skvallerkål i et lite område på 5–10 kvadratmeter, kan du spa opp jorden. Du må 30 cm ned, og så må du plukke hver eneste lille rotbit du kan finne. Erstatt de øverste 10 centimeterne med kompost etterpå. Det er mørkt under komposten og den blir varm. Det bidrar til å skygge ut og svi av sarte nyspirer, forklarer eksperten.

Hvis du er desperat, kan du dekke hele området med en svart duk og la den ligge der i minst to år. Røttene vil søke oppover, og skvallerkålen kan rakes vekk.

Løvetann:

Roten er 5 centimeter lang. Du må altså ned med et stikkjern. Er det rot igjen, kommer den tilbake. Hvis naboene har latt sin løvetann være, flyr fnokkene over til deg, påpeker Smaaland. Løvetannen bør tas før den blomstrer, nettopp for å unngå at fnokkene sprer seg og det blir nye løvetann neste år.

Skvallerkålens røtter ligger som et nettverk i jorden. Derfor er den vanskelig å bli kvitt. Birgitte Aasen

Løvetannen bør tas før den blomstrer. Tom A. Kolstad

Plenrens fungerer, men

Gress er enfrøbladet. Det kommer opp én spire. Alle andre planteslekter er tofrøbladet.

Derfor er det utviklet sprøytemidler som bare tar livet av tofrøbladede planter. De inneholder som oftest middelet MCPA (2-metyl-4-klorfenoksyeddiksyre).

– Det funker som rakkeren. Men er det smart å bruke med tanke på miljøet? Jeg vil alltid svare nei, selv om det skjer at jeg selv bruker det. Spesielt på tistel, fordi det har et stort rotnett og er vondt å tråkke på, sier Smaaland.

Han anbefaler punktvis sprøyting på plantene man vil bli kvitt. Husk hansker, og pass på at det ikke er bier i nærheten.

Fungerer kjerringrådene?

Salt: Fungerer som gift for planter, ifølge Smaaland. Skal du bli kvitt ugress i grusganger eller hellefuger, er det godt egnet. Men du må være helt trygg på at saltet ikke renner ut i bedet eller gresset. Da dør også blomstene og gresset.

Brenning eller kokende vann: Kan absolutt fungere, erfarer Smaaland. Planter dør lenge før de blir 50 grader varme. Selv har han hatt stort hell med propanbrenner. Det holder å føre flammen over, så planten får et sjokk. Den ser ikke død ut, men er det.

Dampmaskin: Ikke et kjerringråd, men en maskin. Sveipes over ugresset, litt som en varmluftsblåsende støvsuger. Den tar ugresset, men det er en stor jobb, ifølge Smaaland. Og maskinen er svært kostbar.

Ha ugresset i komposten, som bør ha lokk. Eventuelt legg det i plastsekker og kjør det bort. Gorm Kallestad / NTB scanpix

Lær å leve med det – og noen tips

– Har du hage, så har du ugress. Sånn er det. Du vil aldri klare å få rensket helt. Det verstvoksende ugresset er det som vokser i tankene dine, sier Smaaland.

Det lureste er å luke litt nå og da. Ikke skippertak.

Hvis du planter dobbelt så tett som anbefalt, skygger plantene for ugresset. Duk og bark er ingen varig og god løsning, mener Smaaland.

Og hvis du skal lage ny hage: Begynn med helt ny ugressfri jord. Deretter begynner du plantingene.