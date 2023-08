Bli med i inn i interiørarkitektens feriebolig: – Da terrakotta-gulvet ble lagt, var vi to i familien som gråt

– Jeg liker det rent, ryddig, luftig og er sensitiv for mye sterke farger og mønster, så lyskalkede vegger gir meg ro, sier Renate Alexandersen (37).

Renate Alexandersen har prøvd å henge opp bilder på veggen, men synes det er forstyrrende. Vis mer

Publisert: 17.08.2023 19:00

– Jeg foretrekker naturlige materialer av høy kvalitet, som jeg vet vil foredles ved bruk og som varer i minst én generasjon. Jeg er mer opptatt av helhet enn variasjon og heller få ting enn mange, sier Renate Alexandersen (37).

For to år siden kom hun og mannen over den sjønære tomten i Son. De skulle egentlig prøvebo en hytte den 12. mars i 2021, men det ble kansellert på grunn av nedstengningen.