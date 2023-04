Mikser gammelt og nytt i rekkehuset: – Etter å ha hatet furu i mange år, har jeg skikkelig fått sansen

Rekkehuset fra 80-tallet har fått selskap av kraftige furumøbler, oldemors keramikk og et rundt spisebord med dreide bein og klaffer.

Sofaen har de fått tak i brukt til 5000 kroner. De kjøpte den usett. Hyllene og salongbordet er kjøpt brukt, og Akari-lampen fra Vitra fikk de i bryllupsgave av foreldrene.

19.04.2023 19:30

Caroline Dokken Wendelborg og Anders Sætra byttet ut leiligheten i et borettslag med rekkehus på Korsvoll i Oslo. Nå har de et hus over tre etasjer, kjellerstue, tre soverom, tre balkonger og en bitte liten hageflekk. Her er til og med et råloft som på sikt kan innlemmes i toppetasjen for å få mer luft og takhøyde til stue og kjøkken.

– Vi har lært mye på kort tid, mest av alt hvor mye man tar for gitt når man bor i en leilighet i et borettslag. Da vi gjorde det, slapp vi å tenke på utvendig vedlikehold som ville komme de neste fem-ti årene. Heller ikke snømåking og strøing var vårt ansvar den gangen, sier Wendelborg.