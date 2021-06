Lite hus med stor utsikt: Da han kjøpte huset, skulle han egentlig bruke det som hytte

Gjennom kunstkuratoren Kjell-Erik Ruuds vindu i Hardanger, velter naturen rett inn i stuen.

Stuevinduet er 180 cm høyt og 280 cm bredt og har utsikt over Hardangerfjorden og fjellet Oksen. Foto: Marianne Wie

Nå nettopp

Et stykke oppi fjellskråningen i bygda Utne ligger Kjell-Erik Ruuds Hardanger-hjem. Hans fotografier av stuevinduet med utsikt over Hardangerfjorden og de høye vestlandsfjellene har imponert mennesker fra hele verden. Bildene har funnet veien til den franske avisen Le Monde og Facebook-siden View from my window.

– Vinduet er som et levende kunstverk som er i stadig forandring. Dårlig vær skaper unike bilder. Jeg har ikke TV, for det trengs ikke her, sier kuratoren.