Planlegger du nytt kjøkken? Her er interiørarkitekten og snekkerens beste tips.

Å lage en liste over hva du har behov for og ei, er bare ett av tipsene til deg som skal renovere kjøkkenet.

Karlsrud: Den plassbygde sittebenken på kjøkkenet er fint plassert foran vinduene. De grønne sofaputene matcher kjøkkenskapene og innredningen ellers.

8 minutter siden

– Det aller viktigste å tenke på når du skal renovere kjøkken, er at det er praktisk og at helheten passer. Det er også lurt å sørge for mye benkeplass og gode skuffer i skapene, sier Taran Grønlie, interiørarkitekt i Raffinert Interiør.

Hun omtaler kjøkkenet som «husets hjerte», dette er et rom folk tilbringer mye tid. Kjøkkenet må derfor være funksjonelt og sikre god flyt i matlagingen. Samtidig bør det være et rom med personlig preg, som er «designet» for sosialt samvær – gjerne med et stort spisebord som samlingssted.