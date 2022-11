Kjøpte kirke uten innlagt vann og med utedo: – Vi ønsket oss et annerledes prosjekt

Ole Martin Thorshaug Kristiansen, som opprinnelig er fra Steinkjer, har bodd i Oslo i åtte år. For fem år siden flyttet også André Martins til hovedstaden fra London. Det skulle ta et halvt fra de la merke til salgsannonsen og frem til de kjøpte Akerlund. – Vi følger hjertet vårt, og ingen av oss ønsket oss et A4-liv, konstaterer paret.