Dette var utgangspunktet, så kom malingen og spilene. Sjekk endringen.

Dette kan du lett gjøre selv.

Slik var veggen. Den ble dekket med en treplate som ble malt svart. Også dørlistene ble erstattet med spiler.

Løsningen kan være spiler, enten som enkle lengder eller som ferdige seksjoner.

– Det begynte med proffmarkedet. Spilene ble innslag i mange store offentlige og private bygg, samt i arkitekttegnede hus, gjerne i det øvre sjiktet. Men under koronaen kom også privatmarkedet for fullt, sier Erlend Gilje. Han driver Trekompaniet As på Orstad på Jæren.