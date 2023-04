Klassisk stil med landlig påvirkning: – Vi liker å ha prosjekter gående

– Huset har masse sjel og historie, og det er nettopp det som gjorde stedet interessant for oss, sier Aud Tamburstuen Adsen (56).

– Mye av prosessen med innredningen går rett og slett på instinkt, sier Aud Adsen.

26.04.2023 19:30

Det var i august 2017 at hun og mannen Kai Adsen (54) kjøpte det gamle gårdshuset. I november samme år flytte de inn, sammen med datteren Marthe (17) og de tre kattene.

– Vi bodde like i nærheten og hadde sett dette huset og beundret det i flere år. Da det kom for salg, dro vi umiddelbart på visning. Det var jo på en måte et impulskjøp, sier Aud fornøyd.