På visning falt de for badet. Det er fremdeles favorittrommet.

Derfor er badet Katrine Lindgjerdets favoritt.

En byggherre utformet badet og tok alle beslutninger. Lindgjerdet får en spafølelse når hun kommer inn om morgenen, selv på hverdager. Badet er 10,5 m² stort.

Mitt favorittrom: – I prospektet så badet veldig lite ut. Da vi var på visning for tre år siden, fant vi fort ut at det var finere i virkeligheten. Wow, det var virkelig et helt annet bad enn i annonsen. Vi falt for badet.

Hvem: Katrine Lindgjerdet @hvitelinjer på Instagram, interiørdesigner, Heimdal i Trondheim

Rommet: Badet er moderne og stilrent i nøytrale farger. Det er to ulike gråfarger på flisene. Den ene veggen har samme fliser som gulvet, de andre er lysere. Det er fliser helt opp til taket. Det gir en følelse av at taket er høyere enn det egentlig er. Alle flisene er 60 x 60 cm. Vasken, badekaret og dusjen har messingarmatur. Messingen gir en eksklusiv følelse, synes Lindgjerdet.

Alle valg er tatt av en utbygger. Badet var helt ferdig da de overtok. Ingenting er endret.

Derfor er det favoritten: – Jeg får en ro og en god følelse når jeg går inn på badet om morgenen. Her er det spafølelse også i hverdagen. Det er en slags varme. Badet er tidløst og vil være fint i mange år.

– Badekaret blir mest brukt av barna. De elsker å bade. Jeg skulle gjerne sagt at jeg bruker det mye selv.

Det beste med rommet: Takhøyden. Taket skråner litt, men er 3,2 meter på det høyeste.

Planter og enkle endringer: Lindgjerdet har planter i alle rom, også på badet. Det gir liv, synes hun. Akkurat nå trives en smaragpalme og en gullranke, begge robuste planter som ikke trenger så mye vann og lys. Samtidig får de fuktighet når det bades og dusjes.

Håndklær, planter, såper og lys endres i løpet av året. Slike småting gjør mye med rommet, erfarer Lindgjerdet, spesielt når utgangspunktet er nøytralt.

Katrine Lindgjerdets tips til badet:

Et bad skal holde i mange år. Velg materialer i god kvalitet.

Velg tidløse fliser og innredning, så kan du heller bytte om på matter, håndklær og så videre.

Hvis du vil oppgradere nåværende rom, kan du gjøre enkle endringer. For eksempel tilføre treverk som spiler, male baderomsinnreding eller endre armaturer. Man kan virkelig få et unikt bad uten at det behøver å koste så mye.

Flis og innredning kan males, så lenge flisen er intakt.

Veggen bak dusj og badekar har samme fliser som gulvet.