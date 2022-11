Ukens tips: Slik lager du aktivitetskalender til barn eller barnebarn

Advent nærmer seg med stormskritt. Her får du tips til hvordan lage en annerledes julekalender som hele familien kan være med på.

Putt en lapp eller en ting til aktiviteten oppi kalenderposene.

Ukens tips: Aktivitetskalendere er blitt populære. Disse kan lages for barna og bidra til at hele familien deltar. Tenk at også besteforeldre, tanter, onkler og venner kan være med.

Ekspertene: Tipsene er hentet fra familien Hafstad-Sagen i Bergen som har laget slike kalendere i mange år, og fra Turistforeningen (DNT), som har spurt sine medlemmer om deres tips til fine aktiviteter i førjulstiden.

Slik går du frem: Lag kalenderposer til barna hvor du skriver aktiviteten på en lapp eller legger oppi noe av det som skal brukes til aktiviteten.

En aktiv julekalender

1. Lag mat på tur

Maten smaker aller best på tur og lages på bål eller turkjøkken. Hva med nissegrøt, ostesmørbrød eller kjeks på bålet, pinnebrød, pannekaker eller pølser? Finn oppskrifter på nett eller i en kokebok hvis det trengs.

2. Lær å tenne bål

Bålkos hører vinteren til, og det gir mestringsfølelse å lære å tenne et varmt, godt og ikke minst et trygt og sikkert bål sammen med en voksen.

3. Skøyter

Dette kan gjøres på dagtid på skøytebane eller på et vann i skogen, men forsikre dere om at isen er sikker. Eller hva med en tur i skumringen med hodelykter på?

4. Reflekslek eller refleksløype

Noen gjemmer en eller flere reflekser ute i skogen, i en park eller hage, og de andre skal finne dem ved hjelp av lommelykt. La refleksløypa være tilgjengelig for naboen også, slik at den kan brukes før dere tar dem ned igjen. Men husk å rydde.

5. Pynt et tre eller en plante

Pynt et fint tre i hagen, på turstien eller en plante på terrassen eller inngangspartiet med en lang strimmel med ledlys. Det gir god førjulsstemning.

Pynt et tre utendørs, er et av tipsene til familien Hafstad-Sagen.

6. Stjernekikkert-tur

Ta en stjernetur med familien. Reis til et mørkt sted for å se på stjernene, enten i kikkert eller ved å vende blikket opp. I urbane strøk kan det være vanskelig å få øye på stjernene i alt lyset, men lenger inn i naturen åpenbarer stjernene seg når det er fint vær.

7. Se etter dyr og dyrespor

Hvem har gått her før oss? Hvilket dyr har bæsjet på stien, og finner dere spor etter bever?

8. Pynt håret

Bruk morsomme piperensere, øyne og en rund rød ball til å lage en Rudolf-hårbøyle eller hatt, eller gjør om hestehalen til Rudolf med pynten.

Pynt håret som Rudolf.

9. Naturbingo

Turbingo er veldig populært og gjør turen mer spennende for de minste. Turbingo passer både om sommeren og vinteren.

10. Bakedag

Dette er en klassisk aktivitet mange gjør uansett i adventstiden, men hvorfor ikke velge et nytt slag å bake eller lage en helt ny vri på pepperkakene? Finn en ny oppskrift sammen med barna.

11. Trugetur

Har dere noen truger liggende eller som kan dere låne? Ta på truger og la turen gå en litt annen retning enn vanlig. Sjekk gjerne utlånssentralen der du bor for å låne utstyr av ulikt slag.

12. Skattejakt

Lag et kart, og gjem noen små overraskelser eller en skikkelig skatt i enden av løypen. Den kan foregå i hagen, parken, skogen eller stranden.

13. Overnatt ute

Bryt opp hverdagen med en overnatting mellom skole- eller barnehagedager. Det kan være enkelt å gjennomføre: Slå dere til på verandaen eller i hagen, eller ta turen ut i naturen nær der dere bor.

14. Spikking

Lær å bruke kniven riktig og øv på teknikker så dere kan lage både bruksgjenstander og kunst.

15. Ta med magnet på tur

Så kan dere lete etter magnetiske steiner og meteoritter. Når dere kommer hjem, kan dere se på dem i mikroskop.

16. Finn og bruk kongler

Lag kongledyr, samle kongler og granbar, og lag dørpynt til besteforeldre eller lag tennbriketter til bål.

17. Isbade

Kanskje det kan være noe for hele familien så lenge man er forsiktig og pakker seg inn i ull etterpå. Men ikke ta noen sjanser! Tenn bål eller ha varm drikke på termos, og kombiner med hyggelige aktiviteter på stranden.

18. Klatre i skogen

Skogen er verdens beste og helt naturlige klatrepark, så her kan dere lett tilbringe en ettermiddag.

19. En kulturell aktivitet

Er det et julemarked der dere bor eller en juleforestilling for hele familien dere kunne tenke dere å se? Finn ut tid og sted og sett i kalenderen.

20. Lag snølykter eller isskulpturer

Det er mange muligheter til kreative uteaktiviteter når snøen kommer.

21. Ta frokosten ute

Mange tenker på god turmat på tur på ettermiddagene eller i helgene. Men hva med å starte hele dagen ute? Lag en ekstra god frokost før dagen tar til. Man trenger ofte ikke gå langt hjemmefra for å finne et fint turmål.

22. Besøk en gapahuk

Lag bål, les historier, spis et måltid eller ha gapahuken som base når dere leker i skogen. For tips til gapahuker i ditt nærområde, sjekk ut.no.

23. Skitur hvis snøen kommer

Når snøen kommer, åpner det seg mange turmuligheter. Dra på måneskinnstur, eller arranger skilek eller «snop-renn» med julegodteri i snøen.

24. Samle på ruter, topper og turmål

Velg ut passende turmål i UT-appen, og sjekk inn og kryss av etter hvert som de er besøkt.