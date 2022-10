Ekstrem oppussing: – Vi har bare pyntet grisen

Her er sivilarkitektens tips til modernisering av gamle hus.

Ingeborg Haakonsholm og Ivar Vikse har oppgradert 60-tallshuset ved å bygge kun innenfor murene og veggene som var fra før.

23 minutter siden

Det første huset på denne gråsteinsmuren ble oppført rundt 1840. Da faren til Ivar Vikse overtok gården på 60-tallet, rev han og bygde nytt hus. 20 år senere trengte de mer plass og bygde på. Nå har sønnen og svigerdatteren, Ingeborg Haakonsholm, gitt hjemmet en oppgradering de regner med skal vare hele deres liv og vel så det.

Deler av grunnmuren er fortsatt den originale fra midten av 1800-tallet. Husets fotavtrykk, tak og vegger er i all hovedsak det samme som barndomshjemmet på 80-tallet. Likevel ser alt annerledes ut. Fasaden er ny, taket har fått et opplett og garasjen er hengt på huset. Uteområdene og hagen har de tilrettelagt for å utnytte solforholdene maksimalt. Og inne er det kun noen teakmøbler som minner om 60-tallet.