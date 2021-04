Ukens grønne tips: Slik bruker du opp den vanligste restematen

Gryterester, grønnsaker, frukt og bakervarer er maten vi oftest kaster. Her er tipsene som gjør deg til en matredder.

Myk og skrukkete frukt med brune flekker kan enkelt forvandles til deilige muffins. Foto: Christin Eide

I dag 07:00

Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Matredder Mette Nygård Havre, driver Instagram-kontoen @spisoppmaten med mer enn 80.000 følgere og har skrevet boken Spis opp maten.

Det ble kastet minst 417.000 tonn spiselig mat i Norge i 2019, ifølge en rapport gjort av Norsk institutt for bærekraftsforskning.

Husholdninger står for omtrent halvparten av matsvinnet (55 prosent). Hver åttende handlepose, eller 42,6 kilo mat, kaster hver og en av oss i året.

Gryterester (særlig ris og pasta), grønnsaker, frukt og bakervarer er maten som oftest havner i søppelet.

Matredder Mette Nygård Havre. Foto: Christin Eide

Fakta Funn i rapporten Dette kaster vi hyppigst: Gryterester (særlig ris og pasta): 42 prosent Ferske grønnsaker: 41 prosent Fersk frukt: 34 prosent Ferske bakervarer: 30 prosent De vanligste årsakene til at mat blir kastet: Glemt i kjøleskap eller annet sted

Holdbarhetsdato var passert

Kjøpte mer enn man trengte

Uforutsette hendelser

Ville heller spise noe som var ferskere/mer fristende Det er aldersgruppen under 40 år som kaster mest mat, mens de

over 65 år kaster desidert minst. Tiltak som økt holdbarhet, åpne/lukkemekanisme og informasjon om holdbarheten og anbefalt oppbevaring av produktet er tiltak som flest mener har ført til redusert matsvinn i deres husholdning. Kilde: Norsk institutt for bærekraftsforskning (NORSUS) på vegne av Matvett Vis mer

Her er rådene og oppskriftene som kan bidra til mindre matsvinn innenfor hver varegruppe:

1. Gryterester (ris og pasta)

– Det kan være vanskelig å beregne riktig mengde ris og pasta, og ofte er man redd for å lage for lite mat. En gylen regel er å beregne én desiliter ris pr. person, tipser Havre.

Generelt bør alle middagsrester legges i en boks og settes kaldt. Spesielt viktig er det for ris og pasta. Årsaken er at bakterien bacillus cereus kan produsere giftstoff i maten dersom den blir stående i gryten over natten. Så lenge maten er oppbevart kjølig, er det imidlertid ingen problem å bruke restene.

– Det er vanvittig mye godt man kan lage av ris og pasta. Stekt ris med all slags grønnsaker er et tips. Spagettimuffins er også en favoritt – spesielt blant ungene, sier Havre.

Spagettimuffins

spaghettirester

kjøttsausrester

to egg

1 dl revet hvitost

Når restene er avkjølt, finner du frem en saks. Klipp spagettien i mindre biter, og rør den inn i kjøttsausen. Visp to egg, og bland dem inn i røren. Ta røren over i muffinsformer, og sjekk om du har noen rester med hvitost i kjøleskapet eller frysen. Strø ost på toppen. Stek muffinsene i ovnen på cirka 20 minutter på 180 grader. Ta ut spaghettimuffinsene, og avkjøl på rist. Muffinsene smaker ekstra godt i matboksen dagen etter.

Kilde: Micke Gustafsson

Spagettimuffins Foto: Christin Eide

2. Grønnsaker

Har du kjøpt en hel pakke gulrøtter fordi du trengte to? Da er du ikke alene. Havre erfarer at mange kjøper for mye grønnsaker i forhold til behovet. Gulrøtter som i utgangspunktet var sprø, blir etter hvert myke. Vanntrikset kan være redningen:

– Finn frem en skål med kaldt vann, legg gulrøttene oppi, og vent i to timer. Gulrøttene blir som nye igjen. Det samme gjelder salat, tomat, sukkererter og rotgrønnsaker, tipser Havre.

Enten grønnsakene er slappe eller sprø: Bruk restene i en gryterett eller «gjem dem bort» ved å putte dem i en suppe.

– Mange er avhengige av en konkret oppskrift, men her vil jeg utfordre folk til å prøve seg frem. Ta utgangspunkt i en oppskrift, men varier med det du har liggende. Bare fantasien setter grenser.

Restesalsa

1 løk, finhakket eller grovhakket

1 fedd hvitløk

en halv til en chili

rapsolje til steking

4 dl overmodne tomater kuttet i terninger

saften av en halv lime

1 ss olivenolje

salt og pepper

Hakk løk, hvitløk og chili. Ta alt i pannen med litt olje. Hell i tomatene, og la det koke opp. La salsaen stå og småputre til du har fått den tykkelsen du vil ha. Smak til med salt og pepper. Oppbevar salsaen i et lufttett glass i kjøleskapet. Da holder den seg lengst. Serverer du den i en skål, kan du gjerne kutte opp litt frisk basilikum og strø på toppen.

Kilde: Spis opp maten

Restesalsa Foto: Christin Eide

3. Frukt

De fleste har opplevd at frukt blir liggende i en skål litt for lenge. En sort banan eller et skrukkete eple havner fort i søppelet.

– Frukt er egentlig det enkleste å redde, så det er ekstra kjipt at vi kaster så mye av det, sier Havre.

Hennes tips er å kutte frukten i biter og fryse ned, for så å bruke den i smoothie, is, eller kakerøre. Ingen vil merke forskjell, for smaken er like god.

Fruktmuffins

16 muffins:

2 brune bananer

2,5 dl kesam – vanlig eller vanilje

2 egg

1 ts bakepulver

1 ts vaniljesukker

1 ts kanel

2 dl havregryn

2 dl fint speltmel

2 dl frossen frukt som du har reddet og fryst ned

Ta frukten ut av frysen, og la den tine litt på kjøkkenbenken. Mos bananen med en gaffel, visp eggene, og bland sammen alt det tørre. Bland alt i en bolle. Frukten rører du inn helt til slutt. Den trenger ikke være helt tint. Fordel deigen i muffinsformer, og stek i cirka 15 minutter på 180 grader.

Tips! Erstatt halvparten av speltmelet med tørt brød som du rasper, og bland det inn i røren. Brødet får nytt liv som muffins!

Kilde: Spis opp maten

Fruktmuffins Foto: Christin Eide

4. Bakervarer

Også for brød- og bakervarer finnes det mange muligheter for å lage gode resteretter, mener Havre.

– Bruk det tørre brødet til ostesmørbrød, putt det i brødristeren eller legg det i stekepannen med litt olje. Lag krutonger og arme riddere.

Brødpudding

4 egg

2 dl kesam

3 dl melk

4 ss brunt sukker

2 ss kakao

en pære eller annen fast frukt

300 g tørt brød, boller, tebrød, etc.

Pisk egg. Bland i melk, kesam, sukker og kakao. Pisk alt sammen med en håndvisp. Kutt opp brød, boller eller tebrød i biter. Kutt opp pæren eller annen frukt i biter. Ha brød og frukt i melkeblandingen. La det trekke i ti minutter. Ha røren i en brødform eller i tolv store muffinsformer. Stek på 170 grader på nederste rille i ovnen. Lager du i muffinsformer, steker du dem i cirka 20 minutter. I brødform må det stå cirka 30 minutter. Server med finkuttet pære med sitron.

Kilde: Hanne Frosta

Brødpudding Foto: Christin Eide