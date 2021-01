Da Line Flesjaa ble syk, flyttet familien til hytta. Det ble et lykkelig valg.

I snart to år har hytta på Sørbøen 120 meter over havet på austsida av Ombo vore heimen for Line, ektemannen Glenn og sonen Milian.

Å sitja ute på Ombo, kjennest nesten som å vera på tur, seier Line Flesjaa. Foto: Fredrik Refvem

Ombo, som Line Flesjaa knapt hadde høyrt om for fem år sidan, har grodd fast i hjartet hennar. 42-åringen ser ikkje for seg at ho skal bu nokon annan stad.

Hunden Alfa heiser godmodig og ivrig på oss då me kjem. I buret bak han gløttar Shiva ut.