– Folk reagerer ofte med «oi, dette var rosa». Enten synes de det er kult, eller for dristig.

Beate Bauer er interiørsjef hjemme. Som psykolog vet hun hvor mye omgivelsene påvirker oss positivt og negativt.

– Det rosa rommet er blitt som en glødende, varm, omsluttende hule. Selve stuen er et lunt og intimt rom, sier Beate Bauer.

Mitt favorittrom: – Det rosa rommet som ungene kaller «sukkerspinnstua».

Hvem, hva, hvor: Beate Bauer, retrofrelst hobbyblogger, @dynamisk_salong på Instagram, Skien

Huset er 100 år gammelt. Det er et evig oppussingsprosjekt, ifølge Bauer. Da de flyttet inn for ni år siden, så det ut som en canadisk tømmerhytte.

– Det var helt grusomt. Mørkt, trist, murstein og gamle tømmerstokker. Det har vært enormt mye jobb. Hva har vi ikke gjort med huset? Vi blir aldri ferdige, ler hun.

– Det er blitt et godt allrom. Vi gjør alt fra å hvile til kreative ting. Det er en av grunnene til at jeg liker det så godt.

Stuen er delt i to soner med spilevegg. Ved den hvite delen er også kjøkkenet.

Nesten alle vegger er revet. Planløsningen er endret, og de har satt opp milevis med veggpanel og nye gulv. Alt som kunne males, er blitt malt. Til sommeren skal kledningen byttes og eldre mer autentiske vinduer skal settes inn.

Raus mann: Bauer sier hun har en handy ektemann. Hun tegner og tenker. Han snekrer og holder på.

– Han er raus og godtar for eksempel rosa stue. Han har turt å ta sjansen på at det blir bra, man han er nok litt nervøs noen ganger, sier Bauer.

Påvirker humøret: Bauer jobber som psykolog. Gjennom jobben er hun blitt obs på hvor mye omgivelser kan påvirke følelser og stemninger.

– Det vi har rundt oss, påvirker hvordan vi har det. Når omgivelsene tiltaler meg visuelt, gjør det mye med humøret og energien min. Jeg liker å være litt vågal og crazy interiørmessig. Jeg trives best når det ytre og indre harmonerer, og jeg står for hva jeg liker, sier Bauer.

Stuen males omtrent annethvert år. Maling kan endre hele opplevelsen av et rom, mener Bauer. Det er hun selv som er maleansvarlig i huset. Denne fargen er inspirert av gulvteppet.

Den hvite delen har også vært malt i andre farger, blant annet svart. Maling er enkelt, men gir samtidig stor effekt, påpeker Bauer.

Nytt og gammelt: Interiøret beskriver hun som lekent. Tingene har alltid vært en blanding av nye og gamle. Stilen hennes utvikler seg stadig. Hun har vært innom shabby chic og minimalistisk interiørstil. Nå er den fargerik og eklektisk.

– Jeg er glad i gjenbruk og kontrasten mellom det nye og det gamle. Overraskende og rare elementer den vanlige mannen i gaten ikke velger.

Glad i teak: – Fascinasjonen for retro teakmøbler har fulgt meg i alle år, til mannens store fortvilelse.

Gode løsninger: Rundt i huset har de flere plassbygde møbler. Det trengs med gammelt hus, skjeve vegger og skråtak. I begge barnerommene har de plassbygget sofa, pult og seng. I den rosa stuen har de laget arbeidsbenk langs hele den ene veggen.

– Vi bruker den til alt mulig. På bildene ser det ryddig ut, men den pleier å bugne av tegnesaker, prosjekter og perler. Jentene kan sitte der i timevis. Den rosa stuen er både en sosial og kreativ sone.

Bauer er glad i gjenbruk av møbler og har mange gamle møbler rundt i huset. Den plassbygde bokhyllen omkranser døren, og arbeidsbenken går hele veien bortover veggen.

Nytt og gammelt går hånd i hånd.

Stuen er delt i to: Den ene delen er blitt en rosa hule. Selv vinduskarmene er malt rosa. Den motsatte siden er hvit. Stuene er delt med en 1,5 meter bred, sort spilevegg.

– Rommet er nesten litt lakserosa. Folk reagerer ofte med «oi, dette var rosa». Enten synes de det er kult, eller for dristig. Det er nok en del menn som synes det er for dristig.

Endret farge flere ganger: Bauer sier hun lett påvirkes av trender. Derfor males stuen omtrent annethvert år. Den har vært grønn, hvit, oransje og sort.

– Jeg vil være under utvikling. Vi som mennesker er påvirkelige, og det gjenspeiles i stilendringer.

Husken mellom den rosa og den hvite stuen er godt brukt og en god barnevakt.

Falt for teppe: Huset er gulvkaldt, derfor har Bauer kjøpt et teppe som dekker omtrent hele rommet i den rosa stuen. Teppet, som er lyserosa med store blomster på, var også utgangspunktet for veggfargen. Hun brukte lang tid på å finne riktig farge.

Huske mellom rommene: Den brukes av tre av fire i familien, altså Bauer og ungene. Den er en god barnevakt, forteller hun. Ungene kan bruke husken flere timer om gangen.

Bauers beste interiørtips: