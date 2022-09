Med øye for brukt: – Man må ha et godt blikk, og man må vite hvordan man skal lete

Slitt, møkkete og med vannlekkasjer. Slik var det hundre år gamle huset på Kolbotn da det havnet i hendene på Anna Almqvist for syv år siden.

Til høsten åpner Anna Almqvist bruktbutikk. – Kombinert med å jobbe med innredning, innkjøp og oppkjøp, blir dette et spennende nytt kapittel for samboeren min og meg. Han er blikkenslager, og sammen er vi ganske gode, sier hun.

– Jeg kan tåle mye gammelt og slitt, men dette var nesten too much. Samtidig så jeg sjelen og potensialet i huset og at det ville være verdt å ta vare på, forteller Anna Almqvist.

Musikeren og bruktentusiasten kommer opprinnelig fra Hunnebostrand i Bohuslän. Det gjenspeiles i huset at hun har et godt øye for second hand og en forkjærlighet for tapet, lamper og tekstiler.