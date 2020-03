Frem til torsdag 12. mars var det rekordstor aktivitet i boligmarkedet, forteller Eiendom Norge-direktør Henning Lauridsen. Så kom regjeringen og helsemyndighetenes tiltak. Det har ført til nedgang både i antall boliger for salg og i gjennomførte salg. Flere meglere melder om halvering.

Søndag holdt eiendomsmegler Henrik F. Høllen i Privatmegleren visning på Grünerløkka i Oslo. Mens Høllen sto oppe med håndspriten klar, passet eiendomsmeglerfullmektig Teo Hadzic på at kun et og et par gikk inn av gangen.