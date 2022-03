Slik sår du frø

Er du nysgjerrig på hvordan du sår frø? Her kommer en enkel guide.

Vårmånedene er perfekte til å så frø. Dette er chili. De kan sås allerede i januar/februar.

Ukens tips: Når våren så vidt begynner å titte frem, er det på tide å sette frø i jorden. Her får du råd og tips.

Eksperten: Anne Holter-Hovind, står bak hagebloggen Moseplassen.

1. Se på frøpakkene

– Når du velger frøpakker, kan du se på pakken. Der står det når frøene skal sås. En del frø kan settes i jorden allerede i januar og februar, men de aller fleste sås utover vårmånedene. Husk at selv om det står februar, betyr ikke det at du er for sent ute selv om du sår i april for eksempel, sier Anne Holter-Hovind.

Hennes råd er å lese deg opp om frø på nett og gjerne også handle frø på norske nettbutikker.

– Husk også at når du sår, avhenger av hvor i landet du bor. Plantene settes gjerne ut to måneder før i sør enn i nord. Om du har sen vår er det viktig å forkultivere (altså så innendørs). Det en sår direkte ut på Sørlandet, kan sås samtidig i Tromsø, men inne, legger hun til.

Anne Holter-Hovind står bak en av landets største hageblogger, moseplassen.no.

2. Slik sår du

– Ha jord i små potter. Bruk gjerne det du allerede har hjemme, en melkekartong eller en druebeholder. Ikke dytt frøene for langt ned. Dette står gjerne også på pakken. Jorden skal være fuktig. Vann den godt før du sår.

– Frem til det spirer, må jorden være fuktig og derfor lager vi et mikroklima. Det gjøres ved å legge klar plast over pottene eller sette dem i et minidrivhus. Jorden må ikke tørke ut. Pottene eller drivhuset kan settes på et gulv med varmekabler, varmen gir raskt spiring.

Ha frøene i små potter. Plast over pottene gir et godt mikroklima når frøene skal gro.

3. Det har spirt

– Etter noen dager eller uker, (avhenger av frøtype), ser du en liten grønn flekk i potten. Dersom du har hatt planten stående på baderomsgulvet, trenger den å flyttes til lys. Har du sådd flere frø i samme potte, vent gjerne et par dager med å flytte den. Da rekker flere frø å spire. Ikke vent så lenge at spiren blir lengre enn én centimeter, sier Holter-Hovind.

– Behold gjerne plastposen/minidrivhuset en stund, men lag en åpning for lufting, legger hun til.

4. Lys, lys, lys!

– Det aller viktigste for planten når den er blitt en spire, er å sørge for en god kombinasjonen av temperatur og lys. Sett gjerne pottene på et rom der det ikke er for varmt, men rikelig med lys.

– Mange tenker at plantene ikke trenger ekstra lys, men om du sår før påske er det helt nødvendig. Sett LED-lyspærer i noen lamper, og la dem skinne på plantene. Det viktigste når du skal ale opp planter fra frø, er at de får nok lys, så styrken på pæren er det du går etter. Hvilken fargetemperatur den har, er ikke viktig, så lenge det står vekstlys på pakken. Bruk gjerne en timer slik at lampene skrur seg av om kvelden.

5. Nå skal det prikles

– Prikling er rett og slett første gangen planten pottes om. Du kan starte å prikle når planten har fått sine første to ekte blader. De første bladene som kommer på spiren er frøblader. Det er først de neste som er plantens ekte blader. Når du prikler, er det viktig å håndtere de små plantene forsiktig og jobbe raskt. Hold alltid i plantens blader, ikke stilk. Stilken knuses lett, og da har du permanent skadet plantens motorvei mellom blad og rot. Om du skulle ødelegge et blad, er det helt uvesentlig. Det lager planten lett ny av. Stilk er uerstattelig.

– Bruk en gaffel for å dele opp rotklumpen slik at du forsiktig kan trekke plantene fra hverandre. Plant den single planten i en ny potte, i et hull du har laget med en blyant.

– Planter og frø trives ikke så godt alene i store potter. Derfor sår vi ofte flere frø sammen og prikler, og vi bruker små potter eller setter flere planter sammen når vi prikler. Alt du planter i, må ha hull i bunnen. Bruk gjerne gamle plastpotter.

Pene og fargerike blomster kan være veldig gøy å starte med når en skal så for første gang.

6. Hvilke planter er best for nybegynnere?

– Jeg er veldig glad i sukkererter og blomstererter. Disse må ligge i vann ett døgn før de sås. De kan sås i april. Det blir veldig pene og morsomme planter.

– En barnehageklassiker som er både gøyal og god, er blomkarse. Den er nydelig på brødskiven eller i salaten. Og jeg synes alle som liker salat, bør så salat. Plukksalat er enklest for den kan du høste fortløpende.

Tomater i ulike farger og varianter er en morsom ting å prøve seg på.

7. Og hva med for de mer erfarne?

– Det viktigste er egentlig å tenke på hva en selv får glede av. Hva har du lyst til å spise? Hva gjør deg glad å se? Hva har du lyst til å se om du får til? Frø er rimelig i innkjøp, og du kan tillate deg å leke og bygge erfaringer. Personlig får jeg ekstra glede av litt uvanlige varianter av helt vanlige planter, som svarte tomater og ufo-squash.