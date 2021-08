Balkonghage med panoramautsikt: Her er tipsene for å lykkes med hage i potter

Høyt over bakken henger den, balkonghagen på 32 kvadratmeter. Fra mai til september er det så vidt plass til alle plantene.

Gulvteppene må inn når det er meldt regn, men så lenge det er finvær kan de ligge ute og ramme inn sitteplassen. Innerst ved veggen ved markisen vokser store sukkulenter.

Nå nettopp

Fra balkongen på Bekkelaget har de panoramautsikt over Oslofjorden. Da Bjørn Kyvik og Michael Wilson kom hit på visning for 13 år siden, var det balkongen og utsikten som gjorde at de havnet her. Bak huset ligger Ekebergskogen, friområdene, skulpturparken og tur- og joggeløypene. Badeplassene er i gåavstand de også.

– Men vi drømmer fortsatt om et hus med hage der det går an å sette plantene rett i jorden, sier Kyvik.