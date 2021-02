Slik integrerer du TV-en i interiøret: – Folk må få øynene opp for hvor unødvendig TV-benken er

Hvis du ikke ønsker at TV-en skal ta for mye oppmerksomhet i rommet, er en løsning å passe på at det skjer litt flere ting rundt. Her har beboer bygget ut veggen og laget en heldekkende hylleløsning der TV-en har en nisje i midten. Her ligger lydplanken under TV-en, mens signalbokser og lignende står i hyllen under. Valget av mørkt tre i hylleseksjonen gjør at TV-tilbehøret blir nesten usynlig. Foto: Irene Sandved Lunde