På samme måte som ingen er født med ski på beina, er ingen født med grønne fingre. Det er bare en ting som gjelder: Øve, øve, øve.

Og det finnes en snarvei: Lytt til erfarne hagefolk. Gartnere har nemlig satt noen små symboler på potten som forteller deg hvordan plantene skal behandles.

– Skal man få grønne fingre, trenger man erfaring. Symbolene vil kunne hjelpe deg i riktig retning. Hvis du er uerfaren, kan symbolene bidra til at du unngår de verste fellene, sier Marianne E. Utengen, gartner i Det norske hageselskap.

Symbolene skal blant annet fortelle deg hvor planten bør plasseres, hvor mye vann den behøver og hvilke forhold den trives i.

– Du sparer tid og penger på å se på symbolene og gjøre research om planten før du kjøper den, for å se om plantene overlever hjemme hos deg, sier planteentusiast Belinda Jakobsen.

I denne saken har vi tatt utgangspunkt i symbolene fra tre av aktørene i bransjen: Mester Grønn, Plantasjen og IKEA.

Under forklares symbolene, slik at du kan holde liv i plantene dine lenger.

Plantens plassering

Sol-ikonene indikerer at planten trenger mye lys og at den bør plasseres i et lyst og solrikt område.

– Plantene med disse symbolene bør plasseres i det lyseste vinduet du har, gjerne i direkte sol. Mot sør og vest er det mest intensitet i soltrålene, sier Utengen.

Bor du i en bolig som er vendt mot nord eller som ikke har optimale solforhold, bør du velge vinduene som er lysest og som har flest soltimer.

Men planter er tilpasningsdyktige. De tilpasser seg i noen grad forholdene de får tildelt. Gir du planten en gradvis overgang, for eksempel over 14 dager, vil den få mulighet til å tilpasse seg nye forhold, påpeker gartneren.

Sol og skygge-ikonene indikerer at planten trives best i et lyst område, men uten direkte sollys.

– Disse plantene kan plasseres i et øst-vindu. Da får du litt som om morgenen, før den forsvinner. Eller du kan trekke planten litt inn i rommet, sier Utengen.

Skygge-ikonene forteller at planten bør plasseres i et skyggefullt område.

– Disse plantene skal ha null eller minimalt med direkte sol. Du kan plassere plantene i nordvendte vinduer eller i vinduer hvor digre trær skygger for solen. Bor du i en mørk leilighet, ville jeg tittet etter disse symbolene når du skal kjøpe planter, sier Utengen.

Jakobsen tipser om å bruke kompassfunksjonen på telefonen for å finne ut av hvor solen står opp. Det kan gi deg en indikasjon på hvilke vinduer du bør og ikke bør plassere planten i.

Vanningsgrad

Den minste vanningsgraden forteller at planten ikke behøver mye vann og at den tåler opptørking i perioder fra to til fire uker, ifølge gartneren. Dette kommer an på plantens plassering og hvor ofte du vanligvis pleier å vanne den. Planter er som nevnt, tilpasningsdyktige.

Den midtre vanningsgraden står som regel på planter som vil ha en jevn tilgang på vann. Den tåler en lett opptørking og kan vannes én til to ganger i uken. Men også dette henger sammen med andre vekstfaktorer.

– Står planten et sted som gjør at den fordamper mye vann eller står den i en liten potte, vil du kanskje måtte vanne noe hyppigere.

Symbolene med høyest vanningsgrad indikerer derimot at planten skal holdes jevnt fuktig og at den ikke skal tørke ut mellom hver vanning. Men pass på at den ikke overvannes.

– Disse plantene kan tåle å vannes annenhver dag, sier Utengen.

Jakobsen og Utengen råder å ikke legge for mye vekt på disse symbolene og heller stikke fingeren i jorden selv og kjenne om det er vått eller ikke. Selv om overflaten virker tørr, behøver ikke jorden å være det.

– Du er nødt til å stikke langt ned i jorden og kjenne om det er kaldt og fuktig. Er det tilfelle, skal ikke planten ha vann. Er det varmt og tørt, kan du vanne, sier Jakobsen.

Plantens levetid

Det finnes ettårige og flerårige planter.

– Disse symbolene kan være litt misvisende. De gir deg mer en pekepinn på hva du kan forvente av planten om du behandler den riktig enn å fortelle deg nøyaktig hvor mange år de lever, mener Utengen.

En ettårig plante vokser opp, blomstrer, setter frø samme sesong og dør, uten å blomstre igjen. En flerårig plante har samme syklus, men den dør ikke etter å ha satt frø.

– Klematis er en plante som kan leve i opptil 60 til 70 år, mens påskeliljer og stauder kan leve i opptil hundre år. Men det betyr ikke at alle flerårige blomster lever like lenge, sier Jakobsen.

Dette varierer stort fra plante til plante og hvordan du tar vare på dem.

Plantestell

Under ligger femti symboler med forklaring på hvordan planten skal behandles. Det kan være kjekt å vite dersom du finner det aktuelle symbolet på en nyinnkjøpt plante.

NB! Piktogrammen fra Plantasjen er nye i design. I en overgangsperiode vil det være noen planter som har «gamle» symboler – som sier det akkurat det samme, opplyser kjeden.

Fakta: Seks tips til hvordan du tar vare på plantene dine Vit navnet på planten din. Vit hva den trenger av lys og vann og plasser den i forhold til det. Gi dem jevnlig næring i form av gjødsel. Kjenn nedi jorden før du vanner. Pott planten om i levende jord og gi dem en større potte. Det gjør det lettere å tilføre riktig vannmengde da det er vanskelig å holde en liten potte jevnt fuktig. Det er i jorden plantens styrke kommer fra. Pass på at planten din har sterke røtter i god jord. Kilde: Belinda Jakobsen og Marianne Utengen

Velg busker og trær for riktig klimasone

På større planter og busker, kan du dessuten finne bokstaven H etterfulgt av tall fra én til åtte på merkelappen som medfølger.

Koden forklarer hvilken klimasone eller såkalt herdighetssone planten trives best i. Velger du busker og trær for riktig klimasone, overlever de sannsynligvis vinteren og vårens snøfall.

Her kan du sjekke hvilken klimasone du bor i.