Bakgrunn: Gjennom en serie artikler gir vi forbrukere tips og triks for å kunne leve grønnere liv. Ingen pekefingre, kun opplysning.

Eksperten: Maren Esmark, generalsekretær i Naturvernforbundet

Naturvernforbundet mener hyttebygging truer naturen i Norge. Nye hyttefelt er som nye «byer» med infrastruktur i naturen. Myrer graves opp og fylles med stein og grus. Når myrene tørker ut, dør artene som holder til der og myrene kan ikke lenger binde karbon, noe som gir utslipp av klimagasser.

Naturvernforbundet

1. Kan du leie eller låne?

– Ikke kjøp hytte. Lei den! Den viktigste miljøpåvirkningen fra hyttelivet er selve hytta. Å leie eller låne hytte er en kjempegod løsning for miljøet. Det finnes et stort utvalg på Airbnb og Finn, sier Maren Esmark.

2. Buss eller tog til hytta

Transport til hytta er også en viktig faktor. Hytter som ligger nær tog og buss er gode miljøalternativer, påpeker Esmark. Og om turen til hytta er eneste grunnen til å eie en fossilbil, er det bedre å leie bil de få gangene man skal på hytta. Eventuelt kan man kjøre elbil med noen få ladinger fremfor å kjøre fossilbil både til hytta og i hverdagen.

3. Arv og gjenbruk i interiøret

Møblering av hytta gjøres aller mest miljøvennlig når man ikke kjøper nytt. Man kan heller bruke møbler, servise, tepper, håndklær og lignende som er arvet, til overs hjemmefra eller kjøpt brukt. Og skal du kjøpe noe nytt, er det bra å kjøpe det lokalt, så slipper man å transportere mange mil med bil.

4. Unngå fossil oppvarming

Naturvernforbundet håper det snart er slutt på parafinovner på norske hytter. Forbudet mot oljefyr trådte i kraft ved nyttår. Små hytter er unntatt fra forbudet, men Esmark mener man uansett bør slutte med fossil oppvarming og gå over til pellets, varmepumpe og strøm.

Stig B. Hansen

NTB scanpix

5. Fyr riktig i peisen

Når man skal fyre i peisen på hytta, bør man gjøre det på en miljøvennlig måte. Hvis man fyrer riktig, reduseres sot- og partikkelutslipp, ifølge riktigvedfyring.no. Sot fra vedfyring i Nord-Europa bidrar til oppvarming av Arktis.

Slik gjør du: Bruk tørre vedkubber nederst og opptenningsved pluss et par opptenningsbrikker øverst. Tenn på bålet fra toppen og sørg for at ovnen får nok luft til forbrenningen.

6. Søppelhåndtering

Også på hytta blir det en del søppel og avfall. Sørg for at du har god informasjon om hvordan det skal sorteres og leveres i din hyttekommune.

– Det er ingen grunn til å kaste glass, papir og plast i restavfallet bare fordi man er på hytta. De fleste kommuner har sortering og tilbyr det også til hytteeiere, sier Esmark.

7. Ikke lag blomsterbed på fjellet

La uteområdene rundt hytta være mest mulig naturlige. Det biologiske mangfoldet i en kortklipt gressplen er ikke så stort. Plant for all del ikke ut fremmede arter som kan spre seg.

Sara Johannessen / NTB scanpix

8. Skru av utelampen

Husk å skru av utelyset når du forlater hytta, anbefaler Esmark. Det er ikke bra for insekter, fugler og andre dyr at det er lys på hele døgnet når hyttene står tomme. Og det er jo ikke nødvendig å bruke strøm på lys.

9. Er det båndtvang?

Følg reglene om båndtvang. Reglene er laget for å ta hensyn til dyr på beite og ville dyr.

10. Svanemerket skismøring

Bruk svanemerket skismøring. Noen typer smøring kan inneholde stoffer som ikke er bra for naturen.

11. Snøscooterbruk

Støtt opp om strenge restriksjoner på snøscooterbruk lokalt. Naturen trenger ro i utmarka, og folk ønsker stillhet og trenger mer fysisk aktivitet, ifølge Naturvernforbundet.

12. Leie eller kjøpe brukt

Lei utstyr om dere skal i slalåmbakken, fremfor å eie fullt utstyr til hele familien både hjemme og på hytta. Og skal man eie så kjøp brukt. Selg eller gi bort det gamle, fremfor å kjøpe nytt, anbefaler Esmark.

13. Vedlikehold utstyr

Vedlikehold og reparer turtøy, ski, staver, bindinger, pulk, truger og annet typisk hytterelatert utstyr fremfor å kjøpe nytt. Det er stor miljøgevinst ved ikke å la hyttetilværelsen bidra til økt forbruk.

Er du opptatt av å leve grønnere?

Nedenfor finner du flere saker om temaet: