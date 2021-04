Hun måtte legge fra seg drømmen om sveitserhus. Nå har paret tegnet og bygget sitt eget laftehus.

De har fem mål tomt i skogen og et nybygd laftehus på 300 kvadratmeter.

De ble ikke leie av å bygge selv. Nå er Caroline Borgen og Andreas Sæther allerede i gang med hytteprosjekt på fjellet. Målet er å ha den klar til påsken 2022. Foto: Irene Jacobsen

7 minutter siden

«Å, for en fin hytte», står det ofte i kommentarfeltet når Caroline Bjørnstad Borgen (31) legger ut bilder på Instagram.

Og det er kanskje ikke rart at folk sier det, for det er få i Norge som bygger et nytt bolighus i tømmer. Selv kjenner Borgen og samboeren Andreas Sæther (28) ingen andre som har gjort det.