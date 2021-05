Fra tomannsbolig til én bolig: – Vi har gått grundig til verks, for huset trengte oppussing

Historien sitter i veggene selv om mange av dem er nye. Det var helt nødvendig for at den nedslitte tomannsboligen skulle bli det funksjonelle hjemmet familien trengte.

Morten Lauknes (t.v.), Karla Solvang Lauknes, Nina Solvang og Dina Kristine Solvang Lauknes trives godt i det nye huset. Det ser det også ut til at hunden Bono gjør. Foto: Børre Eskedahl

8 minutter siden

– Vi hadde lyst til å skape et hyggelig og praktisk familiehjem som også ble et naturlig samlingssted for våre barns venner, og det føler jeg vi har klart, sier Nina Solvang.

Huset på Lund like utenfor Kristiansand sentrum er tegnet av arkitekt Gabriel Tallaksen. Det ble i 1935 bygd som en horisontaldelt tomannsbolig med to identiske leiligheter, én i første og én i andre etasje. Da Solvang og ektemannen Morten Lauknes kjøpte huset i 2017, var det med tanke på at de skulle bruke begge etasjene selv.