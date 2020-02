Hytteeiere flest er naturlig nok interessert i båt, fiske og jakt. Men visste du at hyttefolket i et av landets fylker er aller mest interessert i miljøvern? I et annet fylke oppgir hytteeierne at de er veldig opptatt av klær og sko.

Velgere fra noen partier, for eksempel KrF og Sp, er også overrepresenterte blant hytteeierne i enkelte fylker. Hva kommer det av?