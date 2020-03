Simen Brekke (46) sikret seg sin første Vespa som 16-åring. Som 18-åring hadde han rukket å bli ordentlig interessert i gamle ting.

– Det hele startet med at jeg hadde to eldre brødre som interesserte seg for punk, både musikken og stilen. Jeg ble med dem på en del loppemarkeder, der jeg fikk vekket interessen for mid-century klær og møbler.