Hytta til familien Berggård Endresen stod ferdig midtsommars i fjor. Då me kjem, står Sigfred Endresen og spar snø, for natta har vore raus med det kvite, som har gitt både tak og bilar, mjuke og avrunda former.

Fleire stader rundt i hyttefeltet kan ein både sjå og høyra det kalde svusjet av snø som blir kasta og måkt bort, denne siste søndagen i vinterferien.