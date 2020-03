Over spisebordet henger en hjemmelaget lampe satt sammen av et reinsdyrgevir og to hjortegevirer. På kjøkkenet er gardinstengene laget av bjørkekvister. Flere andre lamper rundt i huset er også selvlagde.

– Alt trenger ikke å passe sammen ved første øyekast, det er viktig å leke litt, sier Anya Kolbjørnsen.