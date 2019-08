Fra soverommet kan Stig Folstad og Elisabeth Hoem spasere rett ut i sin egen lille klosterhage. Her er det lunt, ingen innsikt og lave stoler. Et perfekt sted for morgenkaffen eller en ettermiddagsdrøs.

Her rammer lave buksbomhekker inn bedene der det vokser roser, en voksen blodbøk og barlind. Tråkkhellene fra Ryfylke er sirlig plassert. De sørger for en uteplass som ikke trenger annet enn en vårspyling og en kjærlig tildekking av terrakotta-krukkene når vinterkulden trer frem.