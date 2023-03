Ukens tips: Frø – kjøpe på nett eller dyrke egne?

Noen ting bør du tenke på hvis du handler frø på nett. Det er også enkelt å dyrke frem sine egne frø. Her får du en enkel guide.

18.03.2023 08:30

Ukens tips: Bør du kjøpe frø eller er det bedre å dyrke egne frø? Her får du råd.

Eksperten: Anne Holter-Hovind, står bak hagebloggen Moseplassen.

1. Frøsalg på nett – er det greit å kjøpe utenlandske?

– Det er absolutt ok å handle frø fra utlandet, men velg seriøse forhandlere. Og vær ekstra skeptisk om noen selger frø som få andre har. Da er det ofte scam, sier Anne Holter-Hovind.

– Jeg vil også foretrekke å handle frø som er produsert i et klima som ligner på vårt, fordi du da vil få planter som har best mulighet for å trives. Dette gjelder spesielt frø til flerårige planter.

2. Hva slags frø er fine å så når det våres?

Spiselig:

Tomater

Purre

De fleste kålsorter

Månedsjordbær. Lager små jordbær gjennom hele sesongen. Flerårig, du får noen bær allerede første sesongen.

Blomster:

Prydtobakk og vingetobakk, Vakre og litt uvanlige sommerblomster.

Georginer/ Dahlia. De kan sås nå. Om de trives, får du en knoll du kan oppbevare for neste år. Eller du kan sanke frø og så nye.

Løvmunn – en sommerblomst med masse herlige fargevariasjoner.

Pyntekorg/ Cosmos – her er det større utvalg i frø enn i planter i butikk.

Zinnia

– Alle disse kan du så i starten av mars om du har plantelys. Om du derimot belager deg kun på vinduskarm, vent til begynnelsen av april. Tro meg, du får bedre planter av det, sier hagebloggeren.

3. Hvor viktig er det å tenke sesong når en skal så frø?

Ifølge hagebloggeren avhenger det av fire ting:

Hvor lang tid planten trenger for å produsere blomster eller noe spiselig. Hvor lenge du er villig til å vente før du får blomster/spiselig. Skal du så direkte ut, eller så inne, og eventuelt hvor tidlig inne. Hva du har å tilby av forhold inne for lys og temperatur (har du ikke ekstralys, bør du vente til 1. april med å så, spesielt om plantene i tillegg står i romvarme) Hvor lang og hvor varm utesesong du har.

– La oss si du har lyst til å dyrke tomater. Da må du først tenke over om tomatene kan trives i hagen din. De må ha en viss mengde sol og varme for å modnes. I Oslo kan du dyrke tomater utendørs, i Bodø må du ha drivhus.

– Men selv i Oslo bør du velge tomater som modnes raskt dersom du vil ha de ute. En fin tommelfingerregel er at små tomater modnes raskere enn store, så dyrk cherrytomater, ikke bifftomater.

Anne Holter-Hovind står bak en av landets største hageblogger, moseplassen.no.

Når en kan og bør så, avhenger av om du har plantelys og mulighet til å stelle planten godt frem til den kan flytte ut i uteklimaet eller i et drivhus. På frøpakkene står det når frøene kan sås. Men du må tilpasse det til inneklimaet ditt.

– La oss si at det står mars-april på frøpakken. Da kan de lengst sør i landet og som har plantelys, så frøene i mars. De som ikke har plantelys venter til april. De som har plantelys og bor i nord, kan så i mars om de har plass inne til å holde planten i godt stell frem til det er varmt nok ute, eller har drivhus, sier Holter-Hovind.

Tomater er morsomt å dyrke selv. Du kan også spare på frøene og ha til neste års såing.

4. Hvordan går en frem for å frem for å høste egne frø?

– Det beste er å vente til frøene er modnet før de høstes. Da får frøene utviklet seg best. De er modne når frøhuset er helt brunt. Noen frøhus åpner seg og slipper frøene ut når de modnes, eller det kan hende det ikke passer å vente til frøhuset er brunt fordi man skal bort. I begge disse tilfellene kan du høste tidlig. Da tar du med deg hele frøhuset, gjerne på litt stilk, og legger på et fat/i en bolle hvor de ligger godt luftig og kan ettermodnes.

– Når du har høstet frøene, skal de tørkes helt før du legger de bort. Jeg pleier å legge frøhodet på et fat til de er tørket, og så fjerner jeg hus fra frø og lagrer frøene i en liten pose, med navn på. Du kan enkelt brette frøposer av papir. Frøene bør nå lagres mørkt og tørt, sier Holter-Hovind.

5. Hva er eventuelt fordelen med å høste egne frø?

– Det er jo både god økonomi og god bærekraft å dyrke egne frø. Det er også morsomt å følge samme planten over flere år. Ved eksempelvis dahlia, ringblomst og blomkarse, blir ikke frøbarna like frømor, så du lager dine egne varianter. Over tid vil faktisk planten endre seg genetisk og tilpasse seg lokale forhold, selv om akkurat det tar noen generasjoner da, forklarer hun.

– Du kan samle frø fra egen hage og hos venner, og så kan du bytte videre med andre. Frø kan være spiredyktige i mange år. Dette gjelder også frø som er kjøpt med en «best før»-dato. Husk at det er en dato for hvor lenge de kan selges, ikke for hvor lenge de kan brukes, sier Holter-Hovind.