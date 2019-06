Skaftet opp eller ned? Slik bør bestikket stå i oppvaskmaskinen

Fem spørsmål og svar om oppvaskmaskinen.

Ekspertene: Seniorforskere Solveig Langsrud og Marit Kvalvåg Pettersen i matforskningsinstituttet Nofima og Anna Barnwell, markedssjef ved Bygg og energisystem i klimaselskapet Enova.

1. Hvilken vei skal bestikket stå i oppvaskmaskinen?

– Skarpe kniver bør stå med skaftet opp så man ikke skjærer seg på dem. For gafler og skjeer er det viktigste at de ikke ligger inntil hverandre, slik at vann og såpe kommer til. De kan settes enten med skaftet ned eller blandet, sier Langsrud.

2. Må man skylle oppvasken før den settes inn i oppvaskmaskinen?

– Nye vaskemaskiner har programmer som regulerer vaskingen etter mengde smuss. Her behøver du derfor ikke å skylle oppvasken, men det er viktig å skrape av matrestene så ikke filteret tetter seg. På eldre maskiner kan det derimot være nødvendig å skylle. Dersom du bruker oppvaskbørsten til å skylle rått kjøtt av kniver og skjærefjøler, bør den vaskes i maskinen sammen med oppvasken etterpå, sier Langsrud.

3. Er det mest miljøvennlig å vaske opp for hånd eller å bruke oppvaskmaskinen?

– De fleste oppvaskmaskiner bruker lang tid på vasken, men det påvirker ikke strømforbruket. Det er oppvarming av vannet i maskinen som trekker mest strøm, ikke selve vaskingen. Maskinene er nemlig konstruert for å bruke lite vann til vask, sier Barnwell og fortsetter:

– Når man vasker opp for hånd, er det noen som fyller opp vaskekaret med såpe og vann og skyller vekk såpen etter vasking. Andre lar det stå og renne varmtvann hele tiden under vasking og skylling. Uansett metode brukes det mye mer varmtvann ved håndvask sammenlignet med hva som går med i oppvaskmaskinen, hvis man skal vaske samme mengde oppvask. Det vil si at man sparer energi og dermed penger, ved å bruke oppvaskmaskinen, så lenge den fylles opp.

– Fra et mattrygghetsperspektiv er det å bruke oppvaskmaskin regnet som den tryggeste måten å ta oppvasken på. Det har vært mye fokus på strømforbruk de siste årene. Det har gjort at leverandørene har senket vanntemperaturen, og det har vært noe usikkerhet om dette gir en like god hygienisk vaskeeffekt. Selv om noen undersøkelser har påvist bakterier og mugg i oppvaskmaskiner, finnes det foreløpig ikke noe belegg for å påstå at man blir smittet av farlige mikrober fra oppvaskmaskinen, legger Langsrud til.

4. Er det noen redskaper man ikke bør vaske i maskinen?

– Noen plastartikler, glass og serviser er ikke beregnet for såpass høye temperaturer som i oppvaskmaskinene, og disse bør ikke puttes i maskinen da de kan bli ødelagt, sier Langsrud.

– Det er også viktig å være oppmerksom på at plast som er beregnet til engangsbruk, ikke bør vaskes og brukes om igjen. Det er fordi det mest sannsynlig ikke er gjort analyser som kan dokumentere at dette er helsemessig sikkert. Plastmaterialer som er beregnet for flergangsbruk, har ingen begrensning knyttet til helsemessig sikkerhet, så lenge temperaturen som benyttes er innenfor dét redskapet tåler. Det bør da enten stå at det kan puttes i oppvaskmaskin eller være oppgitt temperaturbegrensninger, forklarer Kvalvåg Pettersen.

5. Hvor ofte bør man vaske og rense oppvaskmaskinen?

– Det kommer selvfølgelig an på hvor skittent det er. Hvis oppvasken ikke blir helt ren, kan årsaken være at filteret begynner å bli tett. Da må filteret byttes eller vaskes, og det er mye jobb å få det rent hvis det har bygget seg opp et tykt belegg. Jeg anbefaler å sjekke filteret med jevne mellomrom, cirka én gang i måneden, sier Langsrud.