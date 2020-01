– Jeg er veldig glad i å pusse opp, skjønner du, sier Ole Thomas Rødland der han står midt på stuegulvet i den 96 kvadratmeter store leiligheten som han deler med samboer Tina Sørensen Berg og deres fem måneder gamle sønn Ole.

– Vi var akkurat ferdige da Ole ble født i sommer. Heldigvis, for det var tidvis lite trivelig å bo her under oppussingsprosessen, med støv og rot over alt, sier han.