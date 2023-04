Hun har renovert et trafohus med mesanin og vindeltrapper: – Det vanskeligste har vært at ingen ting er standard

I det gamle trafohuset er det mange uvanlige vinkler og begrenset med plass. Plassbygde møbler og smarte oppbevaringsløsninger har vært i fokus for Hege Vorkinn Sletten.

Tre år og tusenvis av arbeidstimer senere bor Hege Vorkinn Sletten i et hus ingen andre har maken til.

12.04.2023 19:30

TKE, står det på veggen, Tinn kommunale elverk. Fra midten av oktober til midten av mars ligger trafohuset i skyggen, sånn som resten av Rjukan. 12. mars når endelig solstrålene byen mellom bratte rasutsatte fjell.

Trafostasjonen TrafostasjonenTransformatorstasjon, elektrisk anlegg som transformerer (omformer) spenningen på strømnettet fra ett spenningsnivå til et annet. Et typisk anlegg består av kabler, strømtransformator, spenningstransformator, effektbrytere, samleskinner, lynavleder og kontrollrom. ble tatt ut av drift og erstattet en gang på 80-tallet. Den nye er en liten grå betongkloss, kledd med betongplater og flatt tak. I utgangspunktet var planen å rive trafoen fra 1920. Men noen så en verdi i det lille hvitmalte bygget, og det endte opp med at en arkitekt kjøpte det og bygde det om til bolig. Årene har gått, og flere eiere har vært innom.