Ukens tips: Bygg en hengende plantehylle

– Kan du sette sammen noe fra Ikea klarer du dette også, sier snekker Niklas Nygaard Grande.







Niklas Nygaard Grande setter sammen plantehyllen han har laget selv av materialer han hadde til overs. Foto: Privat

Ukens tips: Slik kan du lage hagemøbler selv – oppskrift på en hengende plantehylle og andre tips til deg som er hobbysnekker.

Eksperten: Niklas Nygaard Grande er kjent som Snekker-Niklas på Instagram og har også «Snekkerpodden» sammen med makker Pål «Tjukkesnekkern» Abrahamsen. Grande er faglært tømrer og jobber til daglig med salg av byggevarer. Nå er han aktuell med boken «Hagemøbler – steg for steg».

1. Hvilke verktøy lønner det seg å ha i hus?

– Mange tenker at en må investere i dyre verktøy, men til de fleste av prosjektene i boken holder det med en håndsag og drill. Det må du ha. Det må sies at det tar kortere tid hvis en har litt mer elektriske verktøy, så klart, sier Grande.

Foruten håndsag og drill, kan det være lurt med en hullsag, meterstokk eller målebånd, blyant, trebor, hurtigvinkel. Smarte verktøy som kan forenkle jobben ytterligere, kan være stikksag, sirkelsag og kapp- og gjærsag.

– Men en trenger absolutt ikke alt dette. Sjekk også om det er mulig å leie utstyr. Det er det flere som driver med, sier snekkeren.

Niklas Nygaard Grande er kjent som Snekker-Niklas på Instagram og står også bak «Snekkerpodden». Han er aktuell med en steg-for-steg-bok for de som ønsker å lage sine egne utemøbler.

2. Men jeg har ti tommeltotter! Hvor starter jeg?

– Folk ser bare de ferdige resultatene, men det trengs ingen forkunnskaper for å prøve seg. Jeg tror mange vil bli overrasket over hvor enkelt det er. Har du skrudd og satt sammen Ikea-ting, skal du kunne klare noen av disse prosjektene også. Jeg synes nesten det er lettere enn å sette opp noe fra Ikea, fordi en er ikke låst til en oppskrift. Skjer det en kappefeil, så kan en tilpasse størrelsen en vil ha, sier han.

Grande mener det er mulig å lage mye og bruke materialer en har til overs, til små og store prosjekter. Utebaren er for eksempel laget av rester fra en levegg.

3. Hva slags materialer bygger du helst med?

– Det avhenger av hva en skal bygge. Bruk materialene du har igjen til noe annet. Terrassebord er gjerne sånt en kan få ekstra av. Det meste jeg har laget, er laget av rester fra plattingen. Rester fra bygg til en levegg laget jeg en utebar av, blant annet.

– Det kan også lønne seg med impregnerte materialer til utemøbler. Da skal det tåle å stå ute i vær og vind, siden det er beskyttet innenfra. Hvis du vil behandle materialene med beis eller maling, husk grunning først hvis du skal male. Men skal du male, trenger du ikke impregnert materiale, sier Grande.

Trinn-for-trinn hengende plantehylle

Dette trenger du:

Sag, håndsag, stikksag, sirkelsag, eller kapp- og gjærsag

Drill

127 mm hullsag til drillen

5 mm trebor

Meterstokk eller målebånd

Avbitertang eller saks

To tvinger eller minst 9 cm lange skruer.

Materialer: 22 x 198 mm kledningsbord

Festemidler

Korte strips

5 mm tau av polypropylen, ca. 3,5 meter

Slik går du frem:

1. Legg plankene oppå hverandre og mål 6 cm inn på hver ende på den øverste planken. Sett strek på tvers ved begge merkene.

2. Fra det ene merket måler du 18 cm til og streker opp. Gjenta to ganger, slik at du får fire like kvadrater.

3. Finn midtpunktet i hvert kvadrat, og sett ett kryss.

4. Lås plankene fast med tvinger, eventuelt skruer, som du fjerner etterpå.

Bruk en hullsag til å bore fire hull i alle fire plankene samtidig.

Slik skal hyllene se ut.

5. Ta utgangspunktet i kryssene og bruk en hullsag til å bore fire 127 mm store hull gjennom alle de fire plankene. Nå har du fire plantehyller.

6. Legg dem oppå hverandre igjen og sett et kryss 3 cm inn fra kortsiden og 3 cm inn fra langsiden i hvert hjørne av den øverste planken. Bor gjennom alle kryssene med et 5 mm trebor.

Bor gjennom alle fire plankene igjen for å lage små hull til tauet.

7. Tre tauet gjennom alle hyllene. Start med den ene siden og sørg for at du har nok tau, både til mellomrommet mellom hyllene og til å henge den opp til slutt.

8. Når du kommer til den siste hyllen, snur du og trer tauet tilbake gjennom hullene på den andre siden.

Tre tauet igjennom alle plankene, sørg for at du har langt nok tau.

9. Bruk en meterstokk for å sjekke om du har nok tau før du klipper det av. Gjenta på den andre kortsiden.

10. Svi tauet i enden, så unngår du at det splitter seg.

11. Heng opp hyllen, for eksempel ved å lage løkker i enden av tauet. Du kan bruke kroker eller for eksempel knyte tauene rundt en planke som du skrur fast i en vegg. Hylleplatene fester du ved hjelp av strips under hver plate.

Fest strips under hver plate, slik at de ikke sklir nedover.

12. Når du har justert alle hylleplatene, fester du enda en strips under hver plate for å sikre at de ikke sklir nedover. Klipp av restene av stripsen med en avbitertang eller saks.

13. Sett favorittplantene dine i hyllene. De er tilpasset potter på 12 cm i diameter.

NB: Bildene er et lite utdrag blant flere fra boken.