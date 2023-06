Overlevelsesguide til de ti mest populære hageplantene i Norge: Her er gartnerens beste tips

Slik lykkes du med bestselgerne.

Stemorsblomster er blant de mest populære hageplantene i Norge om sommeren.

26.06.2023 19:30

Kjøpte du også en flott hagehortensia tidlig i mai? Satte den ut på trappen og drømte om at sommeren allerede var kommet? Og så kom frostnatten, eller var det vinden, eller litt for lite vann? I alle fall var 300 kroner blitt til en vissen tufs. Du er i tilfelle ikke alene.

Vi har fått tall fra de to store hagesenterkjedene i Norge, Hageland og Plantasjen.

De viser at nettopp hagehortensia er en av de aller mest solgte sortene i løpet av sommersesongen. Thuja og lavendel følger hakk i hæl. Resten av listen handler om jordbær, barlind, buksbomkuler, margeritter, plommetreet Opal, stemorsblomster og sedum.

– Du vil helt sikkert finne lokale varianter av disse listene, men de stemmer ganske bra hos oss også, sier Asle Serigstad. Han er gartner og daglig leder på Hageland Karmsund.

Hagehortensia er blant bestselgerne i Norge sommerstid. Det er det også hos Asle Seigstad ved Hageland Karmsund.

Tujaen er den eneste på topplisten som ikke stemmer helt med hans tall. For 20 år siden var thuja en kjempehit også på Haugalandet, men det tok ikke lang tid før hageeierne ble leie av brunsvidde hekker. Salgstallene gikk fra 5000 thujaplanter i året til 400–500.

– Rett og slett fordi vi har et litt for hardt klima for thujaen her. Det er litt for mye vind og sjøsalt i luften som svir plantene, sier Serigstad.

En svidd thujahekk er det nemlig dårlige utsikter for, faktisk like dårlig som en frossen eller inntørket hagehortensia. Komposten er neste.

Så hvordan lykkes med bestselgerne? Det vet Serigstad.

Her er hans beste tips som gjør at du kan lykkes med dyre plantekjøp:

Thuja

Fiks ferdig, høy, vintergrønn hekk til en lav pris. Andre vintergrønne hekker er dyrere, og de vokser senere.

Tåler dårlig vind og salt. Det gjelder både veisalt og sjøsalt i luften. Et værhardt klima er heller ingen god idé.

Kjøper du thujaplanter med et nett på rotklumpen, plant den med nettet på. Grav et romslig hull, fyll i litt god jord (f.eks. kukompost), vann, plant – og tråkk til jorden.

Thuja vokser fort og må klippes jevnlig. Stuss gjerne tuppene allerede når du planter. Ikke slipp den lenger opp enn den høyden du vil ha. Toppen bør ikke klippes før den når ønsket høyde, men sidene klippes jevnlig. Glemmer du den ute noen år og må klippe hardt tilbake, er problemet at den ikke skyter nye skudd fra gammel ved (altså der den ikke er grønn) – og dermed står du med en hekk av brune stammer.

I hagen til Anne og Leif Bjarte Krogstad i Tysvær har thujaen fått lov å være noe annet enn en hekk.

Barlind

Den er en av få sorter nåletrær som bryter fra gammel ved. Det betyr at du kan skjære den hardt tilbake og skyter nytt og grønt. Tåler salt, vind og skygge.

Den vokser sent, noe som er kjedelig i starten, men bra på sikt – for det blir mindre arbeid med klipping. Den kan formklippes, eller den kan vokse helt fritt om du har plass til det.

Barlindhekken regnes gjerne som den flotteste av alle de vintergrønne. Den vokser sent, men tåler det aller meste.

Buksbomkuler

Buksbom er populært i krukker. De vokser sakte og tåler mye klipping. Mange synes den stramme formen passer fint til moderne hus.

Buksbom krever mye næring. Har du noen i krukker som ser mer brungule ut enn grønne? Da lider de av næringsmangel. Husk at næringen i en krukke fort blir brukt opp. Gi allsidig gjødsel for å holde dem grønne og fine.

Buksbom: Her i Staudehagen på Stord brukes buksbom som hekk.

Buksbomkuler passer også fint sammen med prydgress og japanske viftelønner.

Hagehortensia

Hagehortensia er en hagebusk som blomstrer på høsten. Hagehortensiaen du kjøper i full blomst i april-mai, er drevet frem inne i drivhus – og derfor må den behandles som en sommerblomst. Det vil si at den ikke tåler frost, heller ikke kald vind. Ha den inne, i en hagestue eller et drivhus til det er tid for å ha sommerblomster ute.

Hortensia trenger mye vann. Plant den om i en større potte når du kjøper den, og sørg for at den ikke tørker.

Bruk rododendronjord. Jo surere jord den står i, desto blåere vil den bli. Jo mer kalkrik (høyere pH), desto mer rosa blir de. Plant den et sted det der ikke jorden tørker ut. Den kan godt stå i halvskygge.

På den fredede gården Einstapevoll i Sveio har hagehortensiaene fått flytte ut av krukkene og bli til hekk.

Jordbær

Kan dyrkes i både tradisjonell jordbæråker, i pallekarmer og i krukker på balkongen. Jordbær trenger mye sol for å gi en rik avling. Bærene råtner fort (eller blir spist av snegler og insekter) om de ligger rett på jorden. Det er derfor lurt å bruke halm eller duk for å holde bærene tørre.

Vil du ha mye jordbær? Da må du ikke gi jordbærplantene god jord og masse gjødsel. Gjør du det, får du store mengder bladverk og lite bær.

Gratis jordbærplanter får du ved å plante avleggerne som kommer hvert år på sensommeren.

Etter fem år gir plantene lite avling, bytt dem ut.

Disse lange avleggerne på jordbærplantene er det bare å klippe av og sette i jorden.

Plommetreet Opal

Opal er vinneren blant plommetrærne på grunn av flere ting: Den er lett å dyrke og får lite sykdom. Plommene kommer tidlig, og de smaker godt.

Sorten er selvbestøvende. Det betyr at du ikke trenger noen andre plommetrær i nærheten for å få frukt. Epletrær må til sammenligning alltid ha en annen bestøvingssort i nærheten.

Du kan få plommer på treet allerede etter to-tre år, men det kan også gå lengre tid. Kommer det plommer første året, fjern dem (om du har hjerte til det). Treet trenger kreftene på etablering, ikke på å lage frukt.

De første årene er det viktig å forme kronen. Kun toppskuddet skal vokse oppover, alle andre må enten klippes eller bindes ned.

Når du har fått ønsket høyde, passer du på at du ikke slipper noen flere grener opp.

Plommetreet Opal.

Sedum

Sedum heter bergknapp på norsk. Det finnes mange ulike sorter, med ulike farger og ulike blomster. Nå selges den også på ferdige matter.

Sedummatter kan legges på taket, i et bed – eller i stedet for gress. Det tåler ekstremt mye og trenger nesten ikke jord for å vokse. Brukes også i offentlige anlegg.

Sedum er fine i steinbed, i murer og i krukker som når du ikke har tid å vanne jevnlig.

Plant i sandholdig, godt drenert jord. Spink og spar på gjødslet. Sedum vil ha det skrint og magert. Får de for mye gjødsel, mister de fargene sine og blir grønne.

Sedum elsker sol.

Sedummatter på tak er blitt populært de siste årene. Mattene er så tynne og lette at de ikke trenger noen forsterket takkonstruksjon.

Margeritter

Dette er en av sommerblomstene som kommer først i salg. Margerittene finnes i mange farger, både doble og enkle, og de selges hele sommeren. I mai går det mest av de hvite.

Den holder seg fin og blomstrer gjennom hele sommeren så lenge du kniper av visne blomster

Liker ikke å tørke ut. Gi god næringsrik jord. Vann ofte. Gjødsle i løpet av sommeren.

Hvite margeritter er tingen frem til 17. mai. Resten av sommeren plukker folk like mye med seg de fargede variantene.

Margeritter: Knip vekk de visne blomstene for å få mer blomstring.

Stemorsblomster

Fra påske til midten av mai er denne helt i salgstoppen. Grunnen til det er at stemorsblomster tåler fem-seks minusgrader. De blir faktisk aller finest i kaldt vær.

Jo varmere det blir, desto fortere vokser de. Det er ikke uvanlig at stemorsblomstene rett og slett klapper sammen og takker for seg i juni. Derfor er det mange som bytter dem ut med andre sommerblomster – for eksempel georginer (Dahlia).

Stemorsblomster er spiselige og fine til pynt på både kaker og i salater.

Er sommeren kjølig, kan stemorsblomster holde seg tette og flotte lenge.

Lavendel

Lavendel blomstrer hele sommeren. Den vanligste sorten heter Hidcote og er blålilla. Det finnes mange andre sorter også, både hvite og rosa. Blir 30–40 cm høye med grågrønne blader. God duft. Flott krukkeplante men også fin i bed. Brukes ofte sammen med roser.

Liker sol, varme og veldrenert, lett jord.

I milde strøk er den vinterherdig. Egner seg godt til tørking, som pynt på kaker og desserter.

Beskjæres ned til omtrent halve lengden på våren. Den tåler ikke å skjæres helt ned. Klipp bort visne blomsterstander etter blomstring.