Et hjemmekontor utenom det vanlige: – Jeg jobber kreativt, men er samtidig et ordensmenneske.

– Jeg blir inspirert av fargerike og lekne hjem.

Hjemmekontoret ble pusset opp da Jannicke Valen startet for seg selv. – Vi kan se sjøen fra alle rom. Det tenkte jeg på mens jeg innredet kontoret. Fargene passer til både trærne og sjøen, sier Valen.

Mitt favorittrom: – Hjemmekontoret. Jeg synes det er et inspirerende sted å være. Jeg jobber kreativt, men er samtidig et ordensmenneske. Her er alle bøkene mine, og det jeg trenger av inspirasjon for å få tankene til å flyte. Rommet er ikke så stort, men stort nok til å være et kontor. Det er også nok plass til å ha møter her.

Hvem, hva, hvor: Jannicke Valen, @aimforhappiness på Instagram, interiørdesigner, influenser og skribent, Nesodden

Nybygget funkis: Valen og familien på to voksne og to barn bor i et funkishus på 140 kvadratmeter Huset var ferdig bygget for fem år siden. Valen vokste opp i området, men kjente ikke til den rolige veien der de bor nå. Bilene på riksveien hører de ikke. Det er kun båtdur fra Bunnefjorden.

Valens kontor er hjemme uavhengig av om det er pandemi eller ikke.

– Det er en mørk pult, så jeg ville ha noe lettere fargemessig. Stolen er god og har skinnpute.

– Det er ikke så stort til å være bolig, og det ligger rett ved sjøen, så vi kaller det sommerhuset og strandhuset. Her er det spesielt fint vår, sommer og høst, sier Valen.

– Stilen er kanskje skandinavisk stil blandet med søreuropeisk varme. Jeg er veldig glad i dansk design. Jeg blir inspirert av fargerike og lekne hjem, og jeg har mange farger.

Huset er i utgangspunktet fra katalog, men de valgte flere vinduer enn det var lagt opp til. Takterrassen var også mindre, men de ønsket den så stor som mulig. Lyset og utsikten var en viktig del av planleggingen.

Farger er viktig. Her ser man inn på kontoret fra en rosa gang.

Fast hjemmekontor: Når et barn er levert i barnehagen og et på skolen, starter Valens arbeidsdag på kontoret. Hun hadde hjemmekontor noen ganger også før pandemien, men startet for seg selv for ett år siden. Da laget hun et skikkelig hjemmekontor. Kontoret var yngstejentas rom tidligere, men nå deler hun og storesøsteren rom. I tillegg har de en «jentestue» som de deler. Når Valen ikke er på hjemmekontoret, er hun på møter med kunder og leverandører.

Sjøutsikt og ro: – Vi kan se sjøen fra alle rom. Det tenkte jeg på mens jeg innredet kontoret. Fargene passer til både trærne og sjøen, sier Valen.

Hun lar seg inspirere av naturen og sjøen.

– Jeg får ro av å tilbringe tid ved sjøen, men jeg sitter ikke og ser ut hele tiden. Man blir vant til utsikt, men hver vår når vi begynner å bruke takterrassen, må jeg klype meg i armen. Det er et magisk sted.

Valgt med omhu: Lite er tilfeldig på hjemmekontoret. Valen har et pastellfarget skjell-teppe på gulvet, mørk grønn marmorpult og et stort hyllesystem med plass til å stille ut ideer og prosjekter. Kontorstolen er hvit, et bevisst valg mot den grønne pulten.

I hyllen bak skrivebordet kan hun vise frem prosjekt for kunder. Det er gjerne printet materiale, pluss fargeprøver og parkettprøver.

– Jeg blir inspirert av fargerike og lekne hjem, og jeg har mange farger selv.

Lys og blomster: Hun har alltid friske blomster på kontoret og tenner som oftest stearinlys.

– Det er veldig mange planter her, for jeg trives med mye grønt rundt meg. Det er rett og slett et inspirerende sted å starte dagen.

Duft er viktig. Valen har kjøpt steiner som man drypper duftolje på. Hun liker at det dufter friskt og rent, men varierer mellom noen ulike oljer.

Showhyller: Valen er utdannet grafisk designer. Når hun jobber med grafisk design, liker hun å kunne ta på materialet før det ble digitalt. I hyllen bak skrivebordet har hun «showhyller», der hun viser frem prosjekt til kunder. For eksempel printet materiale pluss fargeprøver og parkettprøver.

Valens beste interiørtips:

Lek med farger. Bruk dem på vegger, tak og interiør. Ikke vær redd for å mikse ulike farger.

I en kreativ prosess hjelper det å printe ut ideen og ha et fysisk eksemplar. Altså, prøvemal før du maler hele veggen. Det samme om du skal legge fliser. Se flisen opp mot veggen før du flislegger.

Tenk helhetlig. Alle farger i huset passer sammen, selv om det er mange ulike. Det er en rød tråd.

Lek litt, ikke vær redd for å gjøre feil. Nordmenn kan være litt stramme og tør kanskje ikke så mye. Bruk litt morsomme elementer, noe ikke alle andre har.

Det er stort sett friske blomster og levende lys på kontoret.