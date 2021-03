Er dette en fremtidig boform? Her bor både unge og eldre sammen.

Bli med til kollektivet der boligkrisen for Oslos studenter løses og sykehjemsbeboere kommer seg ut av ensomheten.

Fra venstre: Thorleif Bratval, Andrine Erdal og Juni Hoem. Studentene ivrer etter å få møtt de gamle igjen. Under en måned etter at de flyttet inn på Paulus sykehjem, ble alt stengt og kontakten med de gamle umulig. Foto: Isak Jenssen

Nå nettopp

Ledig rom i jentekollektiv. 7000 kroner i måneden. Rom til leie i hyggelig kollektiv. 6300 kroner i måneden. Nyoppusset 2-roms på 41 m² 13.800 kroner i måneden.

Det er deprimerende for de fleste å se etter et sted å bo sentralt i Oslo på Finn.no. Men studentene Thorleif Bratval (22), Andrine Erdal (21) og Juni Hoem (21) har ordnet seg greit. De betaler 3000 kroner for hvert sitt romslige rom i toppleiligheter på øvre Grünerløkka som de deler med en eller to studenter til. Fra de vestvendte balkongene sine ser de rett ned på Akerselva.