Siste boligpriser: Fortsatt fall

Mandag presenterer Eiendom Norge ferske tall om boligprisene. Foto: Berit Roald / NTB

Men noen steder skiller seg ut i juni.

5. juli 2021 11:17 Sist oppdatert nå nettopp

Boligprisene sank med 0,2 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent.

Boligprisene er nå 10,1 prosent høyere enn for ett år siden.

– Boligprisene i Norge utviklet seg moderat i juni, noe som er normalt for måneden. Slik det ser ut nå ble toppen i boligprisene nådd i mars etter den sterke oppgangen fra og med sommeren 2020, sier Henning Lauridsen, administrerende direktør i Eiendom Norge.

Tallene ble lagt frem av Eiendom Norge mandag formiddag i samarbeid med Finn og Eiendomsverdi.

Disse stedene skiller seg ut

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i juni hadde Bodø m/Fauske med en oppgang på 1,6 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Hamar m/Stange med en nedgang på 1,4 prosent.

Sterkest utvikling de siste 12 måneder hadde Bodø/m Fauske med en oppgang på 15,8 prosent. Ålesund m/omegn hadde den svakeste utviklingen de siste 12 månedene med en oppgang på 6,9 prosent.

I juni ble det solgt 11.698 boliger i Norge, noe som er 5,5 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020.

I første halvår 2021 ble det solgt 55.932 boliger i Norge, noe som er 13,2 prosent flere enn i samme periode i 2020.

Henning Lauridsen i Eiendom Norge. Foto: Ørn E. Borgen

Fakta Hva er forskjellen på nominell prisstigning og sesongkorrigerte priser? Den nominelle prisstigningen forteller hvordan boligprisene utvikler seg fra måned til måned i prosent. Den forteller dermed hvor mye gjennomsnittprisene på boliger har økt eller sunket i faktisk kroner og øre fra en måned til en annen, omregnet i prosent. Sesongkorrigerte priser: Mange tall og mye statistikk viser av ulike årsaker et fast sesongmønster gjennom året. Eksempler: Forbruket i november og desember vil være påvirket av at vi kjøper inn ekstra til jul. Forbruksveksten regnet fra måneden før kan derfor bli ekstra stor. Plasseringen av høytider og høytidsdager vil også være viktig for mange tall. Sesongjusteringen forsøker å fjerne slik effekter i månedstall eller kvartalstall. Når tallene er sesongjustert, blir de lettere å tolke og analysere som uttrykk for den underliggende utviklingen. Ved at sesongeffekten er rensket ut, vil månedstall og kvartalstall kunne sammenlignes med andre slike tall uansett hvilket kvartal eller hvilken måned det er snakk om. Kilde: Huseiernes Landsforbund, NEF Vis mer

Regionale forskjeller:

Oslo: I hovedstaden sank boligprisene med 0,4 % nominelt. Sesongkorrigert var det 0,1 % økning.

– Markedet i Oslo er slik det pleier være i juni, sier Lauridsen.

Bergen: Boligprisene sank med 0,6 prosent i Bergen i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 0,2 prosent. Bergen har hatt en svakere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Stavanger. (+1,2 prosent) og Trondheim (+1,2 prosent), men sterkere enn i Oslo (+0,1 prosent). De siste 12 månedene har boligprisene i Bergen steget med 8,7 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+10,7 prosent), Oslo (+10,3 prosent) og Stavanger (+10,0 prosent).

Trondheim: Boligprisene i Trondheim steg med 0,9 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,1 prosent. Trondheim har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Bergen. (+0,2 prosent) og Oslo (+0,1 prosent), men svakere enn i Stavanger (+1,2 prosent). De siste 12 månedene har boligprisene i Trondheim steget med 10,7 prosent. Byen har en sterkere 12 måneders vekst enn i Oslo (+10,3 prosent), Stavanger (+10,0 prosent), og Bergen (+8,7 prosent). Det har i juni blitt solgt 658 boliger i Trondheim. Det er 5,6 prosent flere enn i tilsvarende måned i 2020. Hittil i år er det solgt 3308 boliger. Det er 17,8 prosent flere sammenlignet med samme periode i fjor.

Stavanger: Boligprisene i Stavanger steg med 0,9 prosent i juni. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,2 prosent. Stavanger har hatt en sterkere sesongjustert utvikling sist måned sammenliknet med Trondheim (+1,1 prosent), Bergen (+0,2 prosent) og Oslo (+0,1 prosent). De siste 12 månedene har boligprisene i Stavanger steget med 10,0 prosent. Det er svakere enn i Trondheim (+10,7 prosent) og Bergen (+10,3 prosent), men sterkere enn i Bergen (+8,7 prosent).

Større prisfall enn vanlig hos Obos

Prisene for brukte OBOS-boliger i Oslo falt 2,3 prosent fra mai til juni.

– Tallene for juni vitner om lavere temperatur i boligmarkedet i hovedstaden. Økt tilbud og utsikter til renteoppgang i høst, kan trolig forklare en del av prisnedgangen, sier sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos.

Prisnedgangen i juni er større enn vanlig for brukte OBOS-boliger. Denne kommer etter prisfall både mars og april. I mai flatet det ut og prisene endte 0,2 prosent opp.

– Vi må tilbake til 2017 for å finne svakere prisutvikling i Oslo. Det er ikke uventet at prisene roer seg etter den kraftige prisveksten i fjor og i starten av dette året, men dette var noe sterkere nedgang enn ventet.

– Samtidig må prisnedgangen ses i lys av at det er omsatt en høyere andel større boliger i juni enn i mai i år, og siden de har lavere kvadratmeterpris enn de mindre boligene, trekker dette prisveksten ned, sier Monsvold.

På landsbasis falt OBOS-prisene 1,4 prosent i juni, mens de er opp 11,3 prosent de siste tolv månedene. I Oslo har prisene steget 11,5 prosent samme periode.

Dette kostet eneboliger, leiligheter og delte boliger der du bor:

Tallene under er fra Eiendom Norges boligtyperapport for 2020. Materialet er laget i et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.